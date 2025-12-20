logo
Šamar za Partizan u posljednjem kolu: Stigao u Loznicu kao jesenji prvak, pa potpuno razočarao

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Partizan izgubio na gostovanju IMT-u 1:0, u meču u kojem nije stvorio pravu šansu. Domaćin nadigrao jesenjeg šampiona i pobijedio poslije mjesec i po.

Superliga Srbije IMT Partizan 1:0 Izvor: MN PRESS

Partizan je doživio bolan poraz od IMT-a na kraju jesenjeg dijela sezone - 1:0. Golom tinejdžera Andreja Milanovića (17), domaćin je na Lagatoru nagradio sebe za odličan meč i za to što je nadigrao favorita koji odlazi na zimsku pauzu sa samo bodom više od Crvene zvezde.

Od prvog minuta i zicera za napadača domaćih Dušana Žagara bilo je jasno da je IMT ušao potpuno fokusiran i motivisaniji nego gost. Ono što je tada najavljeno zaista je i viđeno u meču u kojem je domaćin nizao prilike, golman crno-bijelih Marko Milošević ih "skidao", sve do 55. minuta, kada je Andrej Milanović postigao gol poslije kornera, da nagradi IMT za bolju igru.

Izvor: MN PRESS

Rezervista Bibras Natho uzvratio je stvorenom šansom za Dembu Seka poslije prodora po desnoj strani, šutirali su crno-bijeli poslije toga još nekoliko puta glavom poslije centaršuteva, ali sve je to bilo premalo.

Kada je sudija Pavle Ilić odsvirao kraj, počelo je veliko slavlje IMT-a, dok su igrači Partizana otišli na zimsku pauzu razočarani i svjesni propuštene šanse da zimuju na "plus 4" u odnosu na Zvezdu. Bez svog najboljeg igrača, povrijeđenog Jovana Miloševića, crno-bijeli se nisu pokazali kao tim sposoban da ugrozi protivnika, pa bio on i sa donjeg dijela tabele.

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal Superliga Srbije IMT FK Partizan

