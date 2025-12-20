Šamar za Partizan u posljednjem kolu: Stigao u Loznicu kao jesenji prvak, pa potpuno razočarao

Partizan izgubio na gostovanju IMT-u 1:0, u meču u kojem nije stvorio pravu šansu. Domaćin nadigrao jesenjeg šampiona i pobijedio poslije mjesec i po.

Izvor: MN PRESS

Partizan je doživio bolan poraz od IMT-a na kraju jesenjeg dijela sezone - 1:0. Golom tinejdžera Andreja Milanovića (17), domaćin je na Lagatoru nagradio sebe za odličan meč i za to što je nadigrao favorita koji odlazi na zimsku pauzu sa samo bodom više od Crvene zvezde.

Od prvog minuta i zicera za napadača domaćih Dušana Žagara bilo je jasno da je IMT ušao potpuno fokusiran i motivisaniji nego gost. Ono što je tada najavljeno zaista je i viđeno u meču u kojem je domaćin nizao prilike, golman crno-bijelih Marko Milošević ih "skidao", sve do 55. minuta, kada je Andrej Milanović postigao gol poslije kornera, da nagradi IMT za bolju igru.

Rezervista Bibras Natho uzvratio je stvorenom šansom za Dembu Seka poslije prodora po desnoj strani, šutirali su crno-bijeli poslije toga još nekoliko puta glavom poslije centaršuteva, ali sve je to bilo premalo.

Kada je sudija Pavle Ilić odsvirao kraj, počelo je veliko slavlje IMT-a, dok su igrači Partizana otišli na zimsku pauzu razočarani i svjesni propuštene šanse da zimuju na "plus 4" u odnosu na Zvezdu. Bez svog najboljeg igrača, povrijeđenog Jovana Miloševića, crno-bijeli se nisu pokazali kao tim sposoban da ugrozi protivnika, pa bio on i sa donjeg dijela tabele.

