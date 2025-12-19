Trener Partizana o statusu Jovana Miloševića

Partizan gostuje u 20. kolu Superlige Srbije ekipi IMT.

Partizan u 20. kolu Superlige gostuje IMT u meču koji počinje u 18 sati u subotu. Trener Parnog valjka Nenad Stojaković govorio je o očekivanjima pred novi susret. Crno-bijeli su na dobrom putu da nastave niz pobjeda, ali će igračima biti potrebna i pomoć sa tribina za još veći uspjeh na terenu. Zbog toga je klub riješio da kupi ulaznice navijačima za predstojeći meč.

"Da se zahvalim navijačima i na prošlonedjeljnoj posjeti, na krilima njihovog navijanja smo došli do značajne pobjede. Bez njih ništa. Na inicijativu igrača, klub je odlučio da nagradi navijače i da kupi određen broj karata i da imamo podršku i u Loznici", započeo je trener Partizana govor, tako što je naprije spomenuo navijače.

"Što se IMT tiče, to je sinergija mladih i iskusnih igrača, dosta kvalitetan trener, dobro se poznajemo. Zna od svojih ekipa šta žele i kako žele da igraju. Bavili smo se i nama i njima. Ono što je važno, jako je prijatno raditi u atmosferi kada si prvi na tabeli", analizirao je Stojaković.

Partizan je u višestrukom problemu kad je u pitanju Jovan Milošević - situacija oko njegovog ostanka i dalje nije riješena, a na sve to najbolji igrač Parnog valjka doživio je i povredu ruke. "On je s nama, čuvamo ga malo, ali tu je sa nama. Vidjećemo kako ćemo ga trošiti", jedino je što je rekao trener.

A, kako će crno-bijeli riješiti problem na lijevom beku, takođe je analizirao: "Mi nemamo problema trenutno sa lijevim bekom. Kao što ste vidjeli u zadnje dvije utakmice imamo čovjeka koji je perfektno to uradio".

Partizan je prvi na tabeli Superlige, ali situacija je podložna promjenama. Zbog toga ekipa ide korak po korak: "Meni je važan ovaj trening danas, ja se jako bavim time. Šta će biti sutra, razmišljaću sutra. Lijepa je atmosfera, dobra je energija, ali jako je teško, ti momci su počeli 10. juna, prošlo je više od šest mjeseci od kako su u pogonu. Neki nisu imali ni dva dana odmora, sigurno jedva čekaju da malo odmore, ali ovo je pokazatelj da smo na pravom putu i da smo na pravoj stazi."

"Ne znam tačan broj treninga, ali što više vremena imamo i što više treninga javlja se bolje razumijevanje igrača u odnosu na model koji smo postavili. Mogu da im ponudim određena rješenja, ali oni su ti koji donose odluke u odnosu na situaciju koja se dešava na terenu. Filozofija je jasna, u smislu da hoćemo da pomijeramo loptu, da time pomeramo protivnika i tražimo prostore i vrijeme koje će nam omogućiti progresiju. To je u mojoj glavi jednostavno, da na neki svoj način u okviru svog talenta iznesu priču", rekao je trener Partizana.

