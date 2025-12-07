"Takva je politika kluba": Trener Partizana se oglasio zbog Lanetovog sina

Trener Partizana Nenad Stojaković prokomentarisao situaciju oko Dušana Jovanovića, Lanetovog sina.
Fudbalski klub Partizan pobijedio je Radnički u Kragujevcu (4:2), ali se čini da ni kad se nižu trijumfi u Humskoj ne može da bude mirno. Posljednjih dana atmosfera je pokvarena pričom o talentovanom Dušanu Jovanoviću, sinu nekadašnjeg reprezentativca Milana "Laneta" Jovanovića, koji je "preko reda" prekomandovan u prvi tim.
Situacija u Partizanu privukla je pažnju javnosti, a nakon meča u Kragujevcu morao je da se oglasi trener Nenad Stojaković i razjasni kako stoje stvari. Po njegovim riječima, crno-bijeli u ovom trenutku stvaraju ekipu koja će za nekoliko nedjelja početi zimske pripreme i zatim u Antaliji nastaviti da se priprema za drugi dio prvenstva.
"Imamo kvalitetnu omladinsku školu, to su pokazali njeni izdanci. Kod nekog trenera neki igrači igraju, kod nekog ne. To je normalno i toga će uvijek biti. Pokušavamo da napravimo tim za pripreme, da vidimo ko je od momaka iz Teleoptika i omladinaca spreman da obuče taj dres u Antaliji. Priključili smo šest igrača iz omladinskog tima i petoricu iz Teleoptika, to je to. Politika kluba je takva", rekao je Nenad Stojaković nakon meča u Kragujevcu.
Prethodnih dana, talentovani Dušan Jovanović bio je glavna tema u Humskoj. Navodno, Predrag Mijatović je sam donio odluku da on bude prekomandovan u prvi tim, zbog čega su se pobunili Danko Lazović kao jedan od najvažnijih klupskih čelnika i Miralem Sulejmani kao jedan od najvažnijih ljudi za funkcionisanje omladinske škole.
Lazović je pokušao da spusti loptu, Partizan se oglasio saopštenjem, a drugi dio ove drame dogodio se baš u Kragujevcu. Među čelnicima kluba koji su gledali meč Radnički - Partizan nije se našao Danko Lazović, što bi moglo da ukazuje na njegov skori odlazak sa funkcionerske pozicije. Takođe, na meču u Kragujevcu nije bio ni Dušan Jovanović, omladinac Partizana.
Podsjećamo, Partizan je nakon pobjede u Kragujevcu i poraza Crvene zvezde od Vojvodine ponovo na prvom mjestu u Superligi. Crno-bijeli sada imaju 43 osvojena boda, dva više od Crvene zvezde i sedam više od Vojvodine koja je u veoma kratkom roku dva puta savladala aktuelnog šampiona Srbije.