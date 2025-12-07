Ova slika je dokaz da "kuva" u Partizanu? Svi primijetili ko fali u loži crno-bijelih

Delegacija FK Partizan u Kragujevcu nije bila u punom sastavu, u čemu su mnogi primijetili nagovještaj sukoba u upravi.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Partizana pobjedom protiv Radničkog 1923 u Kragujevcu izbili su na vrh tabele Superlige, na kojem će i ostati jer je Zvezda poslije toga izgubila od Vojvodine. Izuzev trijumfa crno-bijelih i majstorija Jovana Miloševića na terenu, pažnju ljubitelja fudbala privukla je slika Partizanove delegacije u loži stadiona "Čika Dača".

Među predstavnicima FK Partizan, neuobičajeno, nije bilo generalnog direktora Danka Lazovića i direktora omladinske škole Miralema Sulejmanija. Lazović je pogotovo redovan na mečevima crno-bijelih, ali ga nije bilo ovog vikenda, u danima povišene tenzije oko kluba. Taj njegov gest mnogi su doveli u vezu sa novonastalim "slučajem Dušan Jovanović".

Talentovani omladinac crno-bijelih, sin nekadašnjeg reprezentativca Milana Laneta Jovanovića, prekomandovan je u prvi tim "parnog valjka" i prema prvobitnom pisanju medija, to je učinjeno na samostalnu inicijativu potpredsjednika kluba zaduženog za sportska pitanja Predraga Mijatovića. I povrh toga, takođe nezvanično, Jovanović je prekomandovan bez konsultacija sa Lazovićem i Sulejmanijem, što je navodno izazvalo povišeno temperaturu u klubu.

I fotografije sa "Čika Dače" govore tome u prilog, jer se na njima vidi potpredsjednik kluba Rasim Ljajić u društvu Predraga Mijatovića, ali bez drugih članova najužeg rukovodstva.

Evo šta je Partizan saopštio o tom slučaju

Na dan meča, FK Partizan se oglasio saopštenjem i izričito odbacio tvrdnje da je bilo bilo kakvog "posebnog ili vanrednog odlučivanja, mimo uobičajene procedure kluba".

"Odluke o uključivanju u rad prvog tima donose stručni štab i sportski sektor, isključivo na osnovu sportskih kriterijuma", saopštio je Partizan, uz detaljno objašnjenje da Jovanović jeste prekomandovan sa saigračima iz omladinskog tima, ali da neće konkurisati za meč u Kragujevcu.

"Dušan Jovanović, igrač omladinskog tima FK Partizan, zajedno sa još osmoricom svojih vršnjaka i nekoliko vršnjaka iz Teleoptika priključen je treninzima prvog tima u sklopu strategije kluba da se prije početka priprema u zimskoj polusezoni izvrši procjena koji mladi fudbaleri mogu da odgovore zahtjevima seniorskog fudbala i dodatno pojačaju konkurenciju u ekipi. Ovakav način rada predstavlja dio dugoročnog plana oslanjanja na igrače iz omladinske škole i postaće uobičajena praksa kluba. Napominjemo da je Dušan Jovanović i dalje igrač omladinske selekcije i da nije otputovao sa ekipom na prvenstvenu utakmicu protiv Radničkog iz Kragujevca, suprotno navodima koji su se pojavili u medijima."