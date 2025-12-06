Danko Lazović progovorio o haosu u Partizanu: "Prvo da stavimo tačku, pa da pričamo"

Danko Lazović se oglasio povodom pisanja da je htio da podnese ostavku zbog nekih odluka donesenih u Partizanu u posljednje vrijeme.

Izvor: MN PRESS

Nakon vijesti da je u Partizanu nastala ozbiljna tenzija poslije priključivanja Dušana Jovanovića prvom timu, oglasio se Danko Lazović. Prvobitno su mediji javili da su se Miralem Sulejmani i on pobunili zbog te odluke, koju je navodno svojevoljno donio Predrag Mijatović.

Sada je nekadašnji napadač, a sada direktor Partizana navodno bio spreman da ponudi ostavku, ali je spustio loptu i najavio da će razgovor o svim temama u klubu biti obavljen na kraju polusezone.

"Najvažnije za Partizan su ove tri utakmice do kraja jesenje polusezone. A kada one prođu, onda ćemo mi iz uprave da sjednemo i da razgovaramo o svemu. Sada moramo da stavimo tačku na sve drugo i fokus da potpuno usmjerimo na ta tri meča. Poslije toga ćemo pričati na sve teme", rekao je Lazović za "Mocart sport".

Šta se dešava u Partizanu?

Iako je Partizan u jednom momentu čak bio i iznad Crvene zvezde na tabeli, teško da je situacija dobra. Nedavno je smijenjen šef struke Srđan Blagojević i na njegovo mjesto doveden je Nenad Stojaković. Ni to nije zaustavilo kikseve, a sada se pretpostavlja da su Lazović i Sulejmani nezadovoljni brojnim odlukama donetim u poslednje vreme. Ipak, odgovore ćemo morati da sačekamo.