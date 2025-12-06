logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Danko Lazović progovorio o haosu u Partizanu: "Prvo da stavimo tačku, pa da pričamo"

Danko Lazović progovorio o haosu u Partizanu: "Prvo da stavimo tačku, pa da pričamo"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Danko Lazović se oglasio povodom pisanja da je htio da podnese ostavku zbog nekih odluka donesenih u Partizanu u posljednje vrijeme.

Danko Lazović o situaciji u Partizanu Izvor: MN PRESS

Nakon vijesti da je u Partizanu nastala ozbiljna tenzija poslije priključivanja Dušana Jovanovića prvom timu, oglasio se Danko Lazović. Prvobitno su mediji javili da su se Miralem Sulejmani i on pobunili zbog te odluke, koju je navodno svojevoljno donio Predrag Mijatović. 

Sada je nekadašnji napadač, a sada direktor Partizana navodno bio spreman da ponudi ostavku, ali je spustio loptu i najavio da će razgovor o svim temama u klubu biti obavljen na kraju polusezone. 

"Najvažnije za Partizan su ove tri utakmice do kraja jesenje polusezone. A kada one prođu, onda ćemo mi iz uprave da sjednemo i da razgovaramo o svemu. Sada moramo da stavimo tačku na sve drugo i fokus da potpuno usmjerimo na ta tri meča. Poslije toga ćemo pričati na sve teme", rekao je Lazović za "Mocart sport".

Šta se dešava u Partizanu?

Izvor: MN PRESS

Iako je Partizan u jednom momentu čak bio i iznad Crvene zvezde na tabeli, teško da je situacija dobra. Nedavno je smijenjen šef struke Srđan Blagojević i na njegovo mjesto doveden je Nenad Stojaković. Ni to nije zaustavilo kikseve, a sada se pretpostavlja da su Lazović i Sulejmani nezadovoljni brojnim odlukama donetim u poslednje vreme. Ipak, odgovore ćemo morati da sačekamo.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Partizan Danko Lazović Superliga Srbije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC