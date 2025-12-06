Sukob u Partizanu zbog Lanetovog sina?

Problemi u Partizanu se nižu, a sada je navodno izbio sukob čelnih ljudi zbog angažovanja mladog Dušana Jovanovića.

Izvor: MN PRESS

Zbnog odluke da Dušan Jovanović, sin nekadašnjeg reprezentativca Milana Laneta Jovanovića, hitno priključi prvom timu Partizana izbio je problem u crno-bijelom taboru.

Kako saznaje Telegraf iz izvora bliskih klubu, taj potez donio je potpredsjednik za sportska pitanja Predrag Mijatović samostalno, bez konsultacija sa generalnim direktorom Dankom Lazovićem i direktorom omladinske škole Miralemom Sulejmanijem - što je dovelo do ozbiljnog potresa u Humskoj i razmišljanja pojedinih čelnika da napuste svoje funkcije.

Navodno je poslije meča sa Čukaričkim nakon koga je smijenjen Srđan Blagojević krenulo sa problemima. MIjatović i Lazović nisu bili na istim talasnim dužinama, Lazović nije bio za smjenu trenera. Situacija se pogoršala jer je Nenad Stojaković kao nasljednik bio izbor Mijatovića.

Nakon svega "Telegraf" navodi da su Miralem Sulejmani i Danko Lazović pred odlukom da daju ostavke i da se povuku sa funkcija u klubu iz Humske.