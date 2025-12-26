Kameron Pejn odmah shvatio gdje je problem Partizana: Triput ponovio istu stvar

Košarkaš Partizana Kameron Pejn iznio je prve utiske nakon debija u Evroligi.

Novajlija Partizana Kameron Pejn imao je neslavan debi kao i Đoan Penjaroja, pošto je Makabi odnio ubjedljivu pobjedu iz Beogradske arene. Bio je Amerikanac jedan od rijetkih koga su pozdravili navijači, a ono što je podvukao nakon poraza je da tim mora da pokaže zajedništvo u nimalo lakim vremenima..

"Teška utakmica, teška. Makabi je igrao baš dobro. Počeli smo dobro, ali onda smo pali i više nismo mogli da se vratimo. Moramo da nađemo način da igramo u kontinuitetu i ne padamo energijom više kao sada. Uprkos svemu, moramo da budemo ujedinjeni na oba kraja terena, da igramo kao tim. Jednostavno, treba da ostanemo tim", rekao je Pejn.

Prvi put je igrao pred evopskim navijačima i predstavio im se partijom od 15 poena, tri skoka i šest asistencija, ali nažalost nema razloga za slavlje.

"Bilo je kul, atmosfera je bila dobra, odigrao sam dobro svoju prvu utakmicu, pogotovo prvu četvrtinu. Ali, bez pobjede ništa ne vrijedi. Moramo da pobjeđujemo. Svakako, dobro iskustvo za mene. Znate, u prvoj četvrtini je atmosfera bila dobra. Navijači se ljute što ne pobjeđujemo i razumijem to. Moramo da igramo bolje", rekao je Amerikanac.

Pogledajte 02:05 Kameron Pejn izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Šta Partizan mora bolje u nastavku sezone? "Bićemo bolji, ali sve počinje sa treninzima. U nekim trenucima nam se igra razvodnjava, udaljavamo se jedni od drugih, ali trener pokušava da nam usadi u glavu da treba da ostanemo smireni i zajedno, bez obzira na to kakav je rezultat".

Za njega slijedi period adaptacije na evropsku košarku. "Bilo je malo drugačije, pokušavam još da se uklopim, da pohvatam neke stvari. Bilo je malo čudno, ali dobro. Evroliga je dobro takmičenje", zaključio je Pejn.