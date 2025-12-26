logo
Izvinjenje Vanje Marinkovića Grobarima: Vidi se koliko mu je teško

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Kapiten Partizana Vanja Marinković imao je poruku za navijače poslije debakla u Areni.

Vanja Marinković izvinjenje Grobarima Izvor: Dušan Milenković/ATA images

Kapiten Partizana Vanja Marinković izvinio se navijačima poslije novog debakla u Evroligi. Lider crno-bijelih je dobro ušao u meč, zajedno sa Kameronom Pejnom pogodio je šuteve sa distance, ali se čitav tim ugasio u drugom poluvremenu.

Marinkoviću nije bilo nimalo lako da govori posle poraza na domaćem parketu odakle su ih navijači ispratili zvižducima. Ostalo mu je samo da im se izvini za jako loše izdanje. Ipak, njegove riječi nisu bile previše optimistične, što je i očekivano poslije ovakvog razočarenja.

"Još jedno jako loše naše izdanje, izvinio bih se svim navijačima zato što ovo nije način na koji treba da igramo i ovo nije način na koji treba da izgled ekipa. Ne znam šta više da kažem", rekao je utučeni Marinković i dodao:

"Došao je novi trener, pokušaćemo da popravimo utisak protiv Splita u nedjelju, ovo nije način da koji treba da igramo. Nadam se da ćemo u narednim utakmicama pokazati bolje partije u smislu akcije i borbe i želje, mislim da je to prvi korak da se vrati povjerenje navijača i onda će samim tim doći neke pobjede", zaključio je u izjavi za "Mozzartsport".

