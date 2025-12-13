logo
Vanja Marinković zabranio vrijeđanje Zvezde: Amerikanci podigli ruke, sve ih je opomenuo

Vanja Marinković zabranio vrijeđanje Zvezde: Amerikanci podigli ruke, sve ih je opomenuo

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Detalj koji niste vidjeli nakon meča Partizana i Crvene zvezde pokazuje kakav je kapiten Vanja Marinković.

Vanja Marinković opominjao košarkaše Partizana zbog navijanja Izvor: YouTube/BC Partizan TV/Printscreen

Košarkaši Partizana ostvarili su veliku pobjedu u Evroligi, pošto su pred svojim navijačima savladali Crvenu zvezdu. Crno-bijeli su tako najavili izlazak iz veoma turbulentnog perioda, tokom kojeg je klub napustio Željko Obradović, a u jednom trenutku su i navijači okrenuli leđa igračima. Sada je situacija drugačija, pošto se pobjeda nad Zvezdom slavila ispred najvatrenijih pristalica.

Čim su košarkaši Partizana prišli navijačima na južnoj tribini, počelo je zajedničko slavlje, a strasti je morao da smiruje kapiten Vanja Marinković. Košarkaš Partizana zaustavljao je svoje igrače, kako ne bi učestvovali u vrijeđanju Crvene zvezde i njenih navijača. Dok je jug skandirao "Zašto ćutite, pi*ke ciganske?", Marinković je američkim košarkašima pokazivao da ne treba da učestvuju u vrijeđanju rivala. Pogledajte taj detalj na 17:25 narednog snimka:

Košarkaši Partizana slavili pobedu, Vanja Marinković nije dozvolio uvrede.
Izvor: YouTube/BC Partizan TV

Vanja Marinković je prvo stavio prst preko usta i saigračima pokazao da bi trebalo da ćute, a zatim je pojedinačno opomenuo Bruna Fernanda, Šejka Miltona i Dvejna Vašingtona sa kojim je bilo najviše problema. Nekoliko puta je kapiten Partizana morao da utiče na heroja pobjede crno-bijelih, pošto je američki bek silno želio da rukama prati ritam u kojem navijaju "Grobari".

Marinković je uspio da kontroliše saigrače, a zatim i da "promijeni temu". Kada je počelo da se pjeva o Partizanu među najbolje raspoloženima je bio upravo Vanja Marinković, u skladu sa svojom kapitenskom ulogom u ovom timu crno-bijelih. Košarkaši Partizana aplauzom su ispraćeni u svlačionicu, a između njih i navijača počela je da se gradi nova povezanost. 

Poslednji napad Crvene zvezde
Izvor: Arena Sport TV
Izvor: Arena Sport TV

