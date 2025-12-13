"Ocokoljić nam je stavio do znanja ko smo": Tajrik Džouns objasnio kako je Partizan preokrenuo derbi

Tajrik Džouns je poslije pobjede protiv Crvene zvezde pričao o Partizanu, promjenama i samoj utakmici.

Izvor: MN PRESS

Tajrik Džouns bio je jedan od igrača koji je unio energiju i pomogao Partizanu da preokrene derbi protiv Crvene zvezde (79:76). Poslije utakmice je su novinari uspjeli da ga ubijede da stane i da kaže nešto, iako je u više navrata ponavljao "da žuri na večeru", ali je ipak stao.

"Odličan je osjećaj, dobili smo meč. Bila je velika borba, vratili smo se, držali smo se zajedno", počeo je Tajrik koji je meč završio sa najboljim indeksom korisnosti u domaćem timu (indeks 30), uz veoma dobru statistiku (15 poena, 8 skokova, četiri ukradene lopte i jedna asistencija, uz šut 6/7 za dva i 3/4 sa penala).

Objasnio je i šta se to promijenilo u igri ekipe u momentu kada je Zvezda imala "+16" (60:44) i kako je napravljen veliki preokret.

"Vjerovali smo jedni u druge, vjerovali u trenera, plan igre i to smo izvršavali na terenu. Znali smo da možemo da budemo veoma opasni ako igramo dobru odbranu, trčimo u tranziciji, ovo je samo početak."

Nije se složio sa konstatacijom da bi ovo mogao da bude "preloman momenat" za Partizan u sezoni.

"Ne znam šta to znači, ali pokušaćemo da nastavimo na ovaj način"

"Trener nam je stavio do znanja ko smo"

Istakao je Tajrik da nije za derbi imao neku dodatnu motivaciju, iako nije tako djelovalo na terenu.

"Uvijek sam motivisan, za svaku utakmicu, srećan sam zbog pobjede"

Uslijedilo je pitanje o treneru Mirku Ocokoljiću i da li je on unio neku vrstu mirnoće poslije odlaska Željka Obradovića.

"Kao što ste i rekli, smirio nas je, stavio nam je do znanja ko smo. Da smo veoma dobri igrači i da možemo bilo koga da dobijemo"

Na kraju je upitan kakvu poruku ima za navijače poslije trijumfa u derbiju.

"Vidimo se na sljedećoj utakmici. Ćao", zaključio je Tajrik Džouns.