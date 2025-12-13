Ovo je bio Zvezdin plan za posljednji napad: "Nacrtali smo akciju, ali smo morali na Plan B"

Semi Odželej rekao da su crveno-bijeli spremili dvije opcije za šut za izjednačenje. Prva nije prošla, a poslije druge je Batler promašio sve.

Zvezdin krilni košarkaš Semi Odželej jedini je stao među crveno-bijelima pred novinare i govorio o porazu protiv Partizana. Crno-bijeli su savladali vječitog rivala ogromnim preokretom u posljednjoj dionici, u kojoj su ubacili čak 30 poena i nadoknadili ogroman minus od 16 poena.

"Vodili smo, igrali do tada dobar meč, ali utakmica traje 40 utakmica. U 40 minuta bili su bolji od nas, pobijedili nas i zaslužuju čestitke. Popustili smo u odbrani i to je ono što donosi pobjedu na kraju krajeva. Nismo igrali dobro odbranu na kraju i izgubili smo", rekao je Odželej poslije utakmice.

Šta je bio plan za posljednji napad Zvezde? Završen je šutem Džereda Batlera za produžetak, koji nije bio precizan, već je Batler promašio sve.

"Imali smo nacrtanu akciju za izvođenje lopte sa strane, oni su to nam to 'oduzeli' tako što su igrali sa preuzimanjem u odbrani. Prešli smo na drugu opciju, imali dobar šut Džereda Batlera i nije ušao. Ipak, prije toga smo imali prilike da defanzivom izborimo ključne poene, ali nismo to uradili".

Pogledajte taj posljednji šut.

Koliko je povrijeđeni Čima Moneke nedostajao?

"Veoma, on donosi energiju, mislim da je njegov stil igre teško braniti, donosi i važne stvari u odbrani i nadam se da će se brzo vratiti"

Kakav je bio osjećaj na derbiju?

"Sjajno, intenzivno je okruženje, kao i kada igramo kod kuće, ali ipak nismo uradili posao"

Koja je pouka ove utakmice prema Odželeju?

"Ne možemo da igramo 38, 39 minuta, već svih 40, ne smijemo da popustimo gas, moramo da nastavimo da igramo sve dok ne pobijedimo".