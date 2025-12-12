logo
Ko su klinci Crvene zvezde koji su dobili šansu u "vječitom derbiju" protiv Partizana?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Još dvojica debitanata u vječitom derbiju.

aleksej nedeljkovic i novak pavlovic igraju protiv partizana Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

KK Crvena zvezda je zbog velikog broja povreda protiv Partizana igra sa dvojicom juniora. Jedan od lidera crveno-bijelih Čima Moneke je otpao u posljednjem trenutku, dok su na listi povrijeđenih Ognjen Dobrić, Uroš Plavšić i Jago Dos Santos. Saša Obradović je u prvi tim prekomandovao Alekseja Nedeljkovića i Novaka Pavlovića.

Nedeljković je u nekoliko navrata bio u timu Zvezde ove sezone, još u periodu kada je na klupi Zvezde sjedio Janis Sferopulos, dok je Novak Pavlović debitant. Obojica imaju po 17 godina i ovo će definitivno biti velika stvar za njihovo samopouzdanje.

Ko su Zvezdini klinci?

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Nedeljković je prve minute u seniorskom timu Zvezde upisao u Superligi Srbije protiv Spartaka iz Subotice prošle sezone, dok u ABA ligi i Evroligi još uvijek nije debitovao.

U juniorskoj ABA ligi prosječno bilježi 18 poena, 8,5 skokova i 1,5 asistencija. Što se tiče Novaka Pavlovića on igra na poziciji beka i ove sezone u juniorskom timu Zvezde prosječno bilježi 13 poena, 6 asistencija i 2 skoka. On je takođe bio registrovan za domaće takmičenje prošle sezone, ali nije zaigrao zbog povrede.

Sastav Crvene zvezde za derbi: Miler-Mekintajer, Miljenović, Grejem, Nedeljković, Batler, Davidovac, Kalinić, Izundu, Pavlović, Motiejunas, Nvora, Odželej

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:20
Igrači Zvezde pozdravili navijače
Izvor: MONDO
(MONDO)

Tagovi

KK Crvena zvezda KK Partizan

