Veliki problem za Zvezdu pred Partizan: Jedan od najvažnijih igrača ne igra derbi

Čima Moneke ipak nije u konkurenciji za meč protiv Partizana.

Jedan od najboljih igrača Crvene zvezde Čima Moneke neće igrati u vječitom derbiju protiv Partizana. Crveno-bijeli gostuju u Beogradskoj areni najvećem rivalu od 20.30 u 15. kolu Evrolige, a na zagrijavanju nema energičnog Nigerijca.

On je doživio povredu na utakmici sa Barselonom, jedva se oslanjao na nogu, ali je Saša Obradović na jučerašnjem treningu rekao da je Moneke biti u konkurenciji za tim. Šta se u međuvremenu promijenilo, nije poznato...

"Imali smo dobar trening, dobar je trening bio, ali ne mora da znači da će biti dobra utakmica. Tako smo imali dobar trening i pred Barselonu, pa smo labavo krenuli. Donijećemo odluku na dan utakmice, malo se prenaglasila situacija oko povrede Čime Monekea, nije tako ozbiljno, on će biti u konkurenciji za tim, vidjećemo koliko će igrati. Sigurno je jako važno da imamo njega u timu. Što se tiče Dobrića, on će propustiti utakmicu. Ima povredu leđa, ali to ide jako dobro, ali neće igrati u derbiju. Plavšić je isto van tima. Grejem je trenirao normalno zadnja dva treninga i igraće", rekao je Obradović u četvrtak na treningu Crvene zvezde.

Nema potrebe govoriti koliki je ovo hendikep za Crvenu zvezdu, pošto krilni centar ove sezone prosječno bilježi 14,2 poena, 7,5 skokova i 1,9 asistencija.