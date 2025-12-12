logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Veliki problem za Zvezdu pred Partizan: Jedan od najvažnijih igrača ne igra derbi

Veliki problem za Zvezdu pred Partizan: Jedan od najvažnijih igrača ne igra derbi

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Čima Moneke ipak nije u konkurenciji za meč protiv Partizana.

Čima Moneke ne igra protiv Partizana Izvor: MN PRESS

Jedan od najboljih igrača Crvene zvezde Čima Moneke neće igrati u vječitom derbiju protiv Partizana. Crveno-bijeli gostuju u Beogradskoj areni najvećem rivalu od 20.30 u 15. kolu Evrolige, a na zagrijavanju nema energičnog Nigerijca.

On je doživio povredu na utakmici sa Barselonom, jedva se oslanjao na nogu, ali je Saša Obradović na jučerašnjem treningu rekao da je Moneke biti u konkurenciji za tim. Šta se u međuvremenu promijenilo, nije poznato...

"Imali smo dobar trening, dobar je trening bio, ali ne mora da znači da će biti dobra utakmica. Tako smo imali dobar trening i pred Barselonu, pa smo labavo krenuli. Donijećemo odluku na dan utakmice, malo se prenaglasila situacija oko povrede Čime Monekea, nije tako ozbiljno, on će biti u konkurenciji za tim, vidjećemo koliko će igrati. Sigurno je jako važno da imamo njega u timu. Što se tiče Dobrića, on će propustiti utakmicu. Ima povredu leđa, ali to ide jako dobro, ali neće igrati u derbiju. Plavšić je isto van tima. Grejem je trenirao normalno zadnja dva treninga i igraće", rekao je Obradović u četvrtak na treningu Crvene zvezde.

Nema potrebe govoriti koliki je ovo hendikep za Crvenu zvezdu, pošto krilni centar ove sezone prosječno bilježi 14,2 poena, 7,5 skokova i 1,9 asistencija.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda Čima Moneke KK Partizan vječiti derbi Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC