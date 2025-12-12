logo
"Pitao sam Divca, kaže da je to inat": NBA as došao u Beograd na vječiti derbi

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Bivši NBA košarkaš Joakim Noa stigao je u Beograd kako bi gledao duel Partizana i Crvene zvezde

Joakim Noa na vječitom derbiju Izvor: Screenshot/Instagram/@euroleague

Bivši NBA košarkaš Joakim Noa poželio je da osjeti atmosferu u Beogradskoj areni, pa je tako stigao u prestonicu Srbije, kao bi u 15. kolu Evrolige gledao meč Partizana i Crvene zvezde. Kako i sam kaže - mnogo je slušao o mentalitetu naroda koji trenutno posjećuje, a posebno ga je u sportski događaj uputio Vlade Divac.

Momak koji je igrao za Čikago, Njujork, Memfis i Kliperse s razlogom je došao u Srbiju. "U Parizu sam nekoliko puta gledao Evroligu, ali ne, ovo je nešto drugačije. Mnogo sam slušao o tome. Ljudi ovdje su ludi za košarkom. Putovao sam malo i slušao o kulturi ovdje. Oni imaju najbolje tenisera na svijetu (Novak Đoković), pa onda (Nikola) Jokić. Ovdje imaju nešto što je malo drugačije", ispričao je u razgovoru za Evroligu Noa.

Kako bi saznao šta je to posebno u Srbiji, morao je da porazgovara sa legendom NBA lige - Vlade Divac bio je najbolji sagovornik. Dvostruki Ol-star igrač objasnio je šta je čudo: "Juče sam pričao sa Vladom Divcem i oni imaju nešto što se zove inat. I to je kao mentalitet koji imaju ovdje. Imaju riječ za to zbog čega su takvi kakvi jesu."

Pojasnio je Noa i da je tražio detaljno objašnjenje inata, pa je čak pomislio i da je o nešto mračno.

"Da li je to neka mračna energija, pitao sam ga. A on je rekao - ne, to je svijetla energija. Tako da, kada stigne nedaća, oni se oslone na to. Kultura ovdje je duboka, prošli su kroz mnogo toga ovdje. I to je razlog zašto imaju neke od najboljih sportista na svijetu", ispričao je pred "vječiti" derbi bivši NBA košarkaš.

KK Crvena zvezda KK Partizan vječiti derbi

