logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sve o derbiju Partizan - Zvezda: Spektakl u Areni pred NBA "zvjerkama", a 10 košarkaša ne igra

Sve o derbiju Partizan - Zvezda: Spektakl u Areni pred NBA "zvjerkama", a 10 košarkaša ne igra

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Večeras od 20.45 u krcatoj "Beogradskoj areni" gledaćemo prvi "vječiti" derbi ove sezone između Partizana i Crvene zvezde u Evroligi.

Vječiti derbi u Evroligi Partizan Crvena zvezda Izvor: MN PRESS

Partizan i Crvena zvezda sastaju se danas od 20.45 u "Beogradskoj areni" u okviru 15. kola Evrolige. Biće to prvi "vječiti derbi" koji ćemo gledati ove sezone, a na kome ćemo prvi put vidjeti obračun Saše Obradovića i Mirka Ocokoljića, inače nekadašnjih saradnika.

Obojici je ovo vrlo bitna utakmica iz mnogo razloga, a dobro znamo da pobjeda u "vječitom" derbiju može da definiše i buduće raspoloženje i po nekoliko nedjelja, odredi formu i okrene sezonu. 

Kakva je situacija u Partizanu?

Partizan u ovu utakmicu ulazi i dalje u "čudnoj atmosferi" poslije ostavke Željka Obradovića. Djelimično je Mirko Ocokoljić popravio raspoloženje sa dvije uzastopne pobjede (Bajern i Kluž), a treća u nizu bila bi ogroman impuls za Partizan, posebno ako bi bili bolji od najvećeg rivala s kojim se ove sezone nisu još odmjerili.

Znamo da u sastavu Partizana sigurno neće biti Karlika Džounsa, trener Ocokoljić je potvrdio da će izostati još i Mika Murinen i Aleksej Pokuševski, dok je neizvjesno šta će biti sa Dilanom Osetkovskim.

"Imali smo neke probleme, bolesti povrede, vidjećemo. Sigurno je da u timu neće biti (Aleksej) Pokuševski i (Mika) Murinen, vidjećemo za ostale, nadam se da će biti spremni ostali igrači. Očekujemo tešku utakmicu, težinu osećam cijele nedjelje, tako je bilo i protiv Bajerna, donekle i protiv Kluža. Imali smo tri, četiri dana da se pripremimo, neki da se oporave...", rekao je vršilac dužnosti trenera Partizana pred meč.

Kakva je situacija u Zvezdi?

Saša Obradović je "razmrdao" Crvenu zvezdu od kada je došao u nju i zbog njega je trenutno visoko plasirana sa skorom 9-5, ali znamo koliko su derbi utakmice bitne - i koliko bi trijumf pred Grobarima značio za njegovu ekipu u nastavku takmičenja.

To neće biti lako da ostvari jer ponovo ima veliki broj povrijeđenih igrača. Meč će propustiti četvorka koja je već duže van terena (Džoel Bolomboj, Ajzeja Kenan, Hasijel Rivero i Tajson Karter), dok su od skoro iz tima ispali i Ognjen Dobrić, Jago dos Santos i Uroš Plavšić.Situacija oko Čime Monekea je i dalje neizvjesna, a Obradović je rekao da je u medijima bilo malo prenaglašeno šta se desilo sa njim.

"Imali smo dobar trening, dobar je trening bio, ali ne mora da znači da će biti dobra utakmica. Tako smo imali dobar trening i pred Barselonu, pa smo labavo krenuli. Donijećemo odluku na dan utakmice, malo se prenaglasila situacija oko povrede Čime Monekea, nije tako ozbiljno, on će biti u konkurenciji za tim, vidjećemo koliko će igrati. Sigurno je jako važno da imamo njega u timu. Što se tiče Dobrića, on će propustiti utakmicu. Ima povredu leđa, ali to ide jako dobro, ali neće igrati u derbiju. Plavšić je isto van tima. Grejem je trenirao normalno posljednja dva treninga i igraće", rekao je Saša Obradović pred meč.

Ko će pobijediti u derbiju?

Večerašnji susret u "Beogradskoj areni" pratiće i mnogo "faca iz NBA lige" i nema sumnje da će postati viralan i van Evrope zbog atmosfere koju viđamo u duelima Partizana i Zvezde (prisustvuju i Delije), a nadamo se i da će košarkaški gledano opravdati očekivanja, dok se nadamo i da se sudije neće previše isticati.

Ovo će biti sedmi meč koji "vječiti" igraju u Evroligi i trenutno je skor 3-3, tako da ko dobije povešće u međusobnim duelima.

Anketa

Ko će pobijediti u vječitom derbiju u Evroligi?

  • Crvena zvezda, ubjedljivo!

    0% (0)

  • Partizan, ubjedljivo!

    0% (0)

  • Biće drame, ali očekujem pobjedu Partizana

    25% (1)

  • Biće tijesno, ali Zvezda pobjeđuje

    50% (2)

  • Ne zanima me

    25% (1)

Ko će pobijediti u vječitom derbiju u Evroligi?

Rezultati


Podsjetimo, prenos utakmice je na TV Arena Sport Premijum 1 kanalu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

vječiti derbi Evroliga KK Partizan KK Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC