Sve o derbiju Partizan - Zvezda: Spektakl u Areni pred NBA "zvjerkama", a 10 košarkaša ne igra

Večeras od 20.45 u krcatoj "Beogradskoj areni" gledaćemo prvi "vječiti" derbi ove sezone između Partizana i Crvene zvezde u Evroligi.

Partizan i Crvena zvezda sastaju se danas od 20.45 u "Beogradskoj areni" u okviru 15. kola Evrolige. Biće to prvi "vječiti derbi" koji ćemo gledati ove sezone, a na kome ćemo prvi put vidjeti obračun Saše Obradovića i Mirka Ocokoljića, inače nekadašnjih saradnika.

Obojici je ovo vrlo bitna utakmica iz mnogo razloga, a dobro znamo da pobjeda u "vječitom" derbiju može da definiše i buduće raspoloženje i po nekoliko nedjelja, odredi formu i okrene sezonu.

Kakva je situacija u Partizanu?

Partizan u ovu utakmicu ulazi i dalje u "čudnoj atmosferi" poslije ostavke Željka Obradovića. Djelimično je Mirko Ocokoljić popravio raspoloženje sa dvije uzastopne pobjede (Bajern i Kluž), a treća u nizu bila bi ogroman impuls za Partizan, posebno ako bi bili bolji od najvećeg rivala s kojim se ove sezone nisu još odmjerili.

Znamo da u sastavu Partizana sigurno neće biti Karlika Džounsa, trener Ocokoljić je potvrdio da će izostati još i Mika Murinen i Aleksej Pokuševski, dok je neizvjesno šta će biti sa Dilanom Osetkovskim.

"Imali smo neke probleme, bolesti povrede, vidjećemo. Sigurno je da u timu neće biti (Aleksej) Pokuševski i (Mika) Murinen, vidjećemo za ostale, nadam se da će biti spremni ostali igrači. Očekujemo tešku utakmicu, težinu osećam cijele nedjelje, tako je bilo i protiv Bajerna, donekle i protiv Kluža. Imali smo tri, četiri dana da se pripremimo, neki da se oporave...", rekao je vršilac dužnosti trenera Partizana pred meč.

Kakva je situacija u Zvezdi?

Saša Obradović je "razmrdao" Crvenu zvezdu od kada je došao u nju i zbog njega je trenutno visoko plasirana sa skorom 9-5, ali znamo koliko su derbi utakmice bitne - i koliko bi trijumf pred Grobarima značio za njegovu ekipu u nastavku takmičenja.

To neće biti lako da ostvari jer ponovo ima veliki broj povrijeđenih igrača. Meč će propustiti četvorka koja je već duže van terena (Džoel Bolomboj, Ajzeja Kenan, Hasijel Rivero i Tajson Karter), dok su od skoro iz tima ispali i Ognjen Dobrić, Jago dos Santos i Uroš Plavšić.Situacija oko Čime Monekea je i dalje neizvjesna, a Obradović je rekao da je u medijima bilo malo prenaglašeno šta se desilo sa njim.

"Imali smo dobar trening, dobar je trening bio, ali ne mora da znači da će biti dobra utakmica. Tako smo imali dobar trening i pred Barselonu, pa smo labavo krenuli. Donijećemo odluku na dan utakmice, malo se prenaglasila situacija oko povrede Čime Monekea, nije tako ozbiljno, on će biti u konkurenciji za tim, vidjećemo koliko će igrati. Sigurno je jako važno da imamo njega u timu. Što se tiče Dobrića, on će propustiti utakmicu. Ima povredu leđa, ali to ide jako dobro, ali neće igrati u derbiju. Plavšić je isto van tima. Grejem je trenirao normalno posljednja dva treninga i igraće", rekao je Saša Obradović pred meč.

Ko će pobijediti u derbiju?

Večerašnji susret u "Beogradskoj areni" pratiće i mnogo "faca iz NBA lige" i nema sumnje da će postati viralan i van Evrope zbog atmosfere koju viđamo u duelima Partizana i Zvezde (prisustvuju i Delije), a nadamo se i da će košarkaški gledano opravdati očekivanja, dok se nadamo i da se sudije neće previše isticati.

Ovo će biti sedmi meč koji "vječiti" igraju u Evroligi i trenutno je skor 3-3, tako da ko dobije povešće u međusobnim duelima.

Podsjetimo, prenos utakmice je na TV Arena Sport Premijum 1 kanalu.