"To je malo prenaglašeno, igraće": Saša Obradović obradovao Delije, ali Zvezda će morati bez najvažnijeg aduta

Trener Crvene zvezde Saša Obradović govorio je pred utakmicu sa Crvenom zvezdom.

Izvor: MONDO

Trener Crvene zvezde Saša Obradović obratio se medijima pred utakmicu sa Partizanom koja se igra u okviru 15. kola Evrolige. Crveno-bijeli su imali dosta problema sa povredama, ali će u vječitom derbiju moći da računaju na Čimu Moneka i Devontea Grejema koji su bili pod znakom pitanja, dok će kapiten Ognjen Dobrić propustiti ovaj duel.

"Imali smo dobar trening, dobar je trening bio, ali ne mora da znači da će biti dobra utakmica. Tako smo imali dobar trening i pred Barselonu, pa smo labavo krenuli. Donijećemo odluku na dan utakmice, malo se prenaglasila situacija oko povrede Čime Monekea, nije tako ozbiljno, on će biti u konkurenciji za tim, vidjećemo koliko. Sigurno je jako važno da imamo njega u timu. Što se tiče Dobrića, on će propustiti utakmicu. Ima povredu leđa, ali to ide jako dobro, ali neće igrati u derbiju. Plavšić je isto van tima. Grejem je trenirao normalno zadnja dva treninga i igraće", rekao je Obradović i dodao:

Trening košarkaša Crvene zvezde

Izvor: MONDO

"Jago je pokušao juče, ima te neke probleme, ali biće u konkurenciji. Sa Izunduom je sve okej, najnormalnije je trenirao", obradovao je Obradović Delije.

Upitan je o prvom okršaju sa jako dobrim poznanikom Mirkom Ocokoljićem koji je privremeni trener Partizana od odlaska Željka Obradovića.

"Znamo jedan drugog, znamo navike i filozofiju, sve je to poznato, sad je pitanje kako to da prenesemo na igrače. Mirko je ozbiljan trener i sigurno zasluže šansu da li u Partizanu ili negdje drugdje, siguran sam da radi dobar posao, kao psiholog i trener", kaže trener Zvezde.