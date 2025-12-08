U Zvezdi upaljeni alarmi pred Partizan: "Ovo je možda najgora situacija"

Trener Saša Obradović rekao da ima novih zdravstvenih problema u ekipi pred vječiti derbi protiv Partizana

Trener Crvene zvezde Saša Obradović priznao je u Sarajevu da njegov tim prolazi kroz najveće probleme sa povredama od početka sezone. Iako se činilo da se naziru mirniji dani njegovog tima, uoči "vječitog derbija" protiv Partizana situacija je ponovo alarmantna.

"Nažalost, izgubili smo dvojicu igrača u rotaciji, vidjećemo, moramo da skupimo redove, ovo sada ide sa još većom potrošnjom igrača koji bi trebalo da nam prave razliku i to može da bude veoma opasno za nastavak. Od ekipe koja je imala 19 igrača u rosteru, spali smo na devet. To je Evroliga i to ne važi samo za nas, već i za druge ekipe. Od početka sezone smo u problemima te vrste, a mislim da je ovo možda najgora situacija, ali trebalo bi da budemo jaki", rekao je trener Zvezde Obradović na konferenciji za novinare.

Sarajevski novinari primijetili su da je plejmejker Devonte Grejem ostao na klupi u drugom dijelu meča i da nije ulazio u igru. Takođe, u sastavu nije bilo ponovo povrijeđenog Čime Monekea, kao ni kapitena Ognjena Dobrića.

"Grejem se požalio na bol u listu i vidjećemo o čemu se radi. Moneke i Dobrić? Vidjećemo i to, pošto cijela situacija nije objavljena, ne bih ni komentarisao previše", rekao je Obradović.

Zvezda gostuje Partizanu u petak i u ovom trenutku je po svemu sudeći njen prioritet da za taj meč sakupi 12 raspoloživih igrača. Ono što hrabri crveno-bijele pred to gostovanje je definitivni povratak Ebuke Izundua u tim. On je bio spreman i prošle nedjelje, a sada nema dileme da će biti dio ekipe protiv crno-bijelih, iako nije odigrao ni minut u Sarajevu.

Prvi ovosezonski "vječiti derbi" biće odigran u petak od 20.30 časova u 15. kolu Evrolige.