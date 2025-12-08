Planule ulaznice za "vječiti derbi": Partizan rasprodao Beogradsku arenu, klub se hitno oglasio

Partizan će u dupke punoj Beogradskoj areni dočekati Crvenu zvezdu u prvom derbiju u novoj sezoni

Izvor: MN PRESS

Partizan i Crvena zvezda završili su obaveze u ABA ligi i sada je sve spremno za "vječiti derbi" koji je na programu u petak u 20.30 sati. Još nekoliko dana ostalo je do velikog gradskog susreta u Evroligi, a već sada znamo da će Beogradska arena biti u potpunosti puna.

Partizan dočekuje Crvenu zvezdu u 15. kolu elitnog takmičenja. U ponedjeljak u 14 časova klub je u prodaju pustio ulaznice, a svega nekoliko sati bilo je potrebno da one "planu" i rasprodaju se. Klub je tu informaciju potvrdio i na društvenim mrežama, gdje su ponosno istakli da će Beogradska arena biti u većini crno-bijela.

"Parni valjak" je takođe istakao i da će rival u ovom susretu imati podršku svojih navijača. Jedan kontingent ulaznica pripao je i ljubiteljima Crvene zvezde, preciznije - njih oko 1.000 biće prisutno u dvorani na "vječitom derbiju".

Kad je u pitanju situacija na tabeli, Crvena zvezda je daleko bolja od Partizana. Trenutno je treća na tabeli, sa skorom 9-5, mada istini za volju još četiri ekipe imaju isti učinak. S druge strane, Partizan je tek na 16. poziciji, a pobjeda protiv Bajerna umnogome je oporavila crno-bijele i sad imaju skor 5-9.