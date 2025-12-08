logo
Čitaoci reporteri

"Dva tima koja se mrze, a ne mogu da žive jedan bez drugog": Evroliga najavila derbi posebnim snimkom

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Pred evroligaški derbi između Partizana i Crvene zvezde oglasili su se igrači dva kluba i najavili predstojeći meč. Pričali su Tajrik Džouns, Isak Bonga, Kodi Miler Mekintajer, Džordan Nvora i Čima Moneke.

Evroliga najavila meč Partizana i Crvene zvezde Izvor: MN PRESS

Prvi ovosezonski derbi između Partizana i Crvene zvezde odigraće se u Evroligi. U petak će crno-bijeli biti domaćini u 15. kolu elitnog takmičenja (20.30 časova), a prije tog meča oglasili su se iz Evrolige. Objavili su snimak razgovora sa igračima dva tima i najavili predstojeći okršaj. Pričali su Tajrik Džouns, Isak Bonga, Kodi Miler-Mekintajer, Džordan Nvora i Čima Moneke.

"Tako nešto nikada niste vidjeli. Teško je opisati. Jedan grad, dva tima. Uf...Biće ludo, ne možete da čujete sebe kako razmišljate. Ali dok znate šta je vaš cilj i uradite sve da biste došli do cilja, biće zabavno", rekao je Tajrik.

Slično mišljenje ima i njemački reprezentativac Bonga koji zna kako izgleda derbi.

"Istorijski to je više od košarke u Beogradu. Osjetite to u gradu, promijeni se grad prije utakmice. Sve se umnožava, veće je, teže, brže", pojašnjava Bonga.

"Gladijator i dva tima koja se mrze"

Najslikovitiji opis predstojećeg okršaja dao je plejmejker crveno-bijelih. On je ujedno i najviše pričao o meču, a ima iskustvo igranja za oba tima.

"Nevjerovatno je, rivalstvo između dva tima, energija koju možeš da osjetiš. Lako je osjetiti i mržnju, ali je u isto vrijeme sjajno, jer ne možeš da živiš bez drugog tima. Zvezda ne bi bila toliko velika bez Partizana i Partizan ne bi bio takav bez Zvezde. Kada to razumijete, utakmice su još zanimljivije. Obujte se, uzmite štit, zgrabite mač i čujte to navijanje pred meč. Imate osjećaj kao da ste gladijator. Dva tima koja se mrze, a ne mogu da žive jedan bez drugog. Kao Marvelov tim", pojasnio je Mekintajer.

Za razliku od njega, dvojici saigrača biće ovo prvi derbi, u pitanju su Džordan i Čima.

"To je nešto drugačije. Igrati pred navijačima, ta strast, to je zarazno", dodao je Nvora.

Nigerijski košarkaš ne može da dočeka da vidi kako će sve da izgleda u Areni.

"Naježim se samo dok razmišljam o tome. Biće zabavno, neprijateljsko okruženje, biće opasno. Jednog dana kada završim karijeru, to su stvari kojih ću se sjećati i koje ću najviše cijeniti", zaključio je Moneke.

