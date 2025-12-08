Partizan ima trenera za meč sa Zvezdom: Samo od Ocokoljića zavisi da li će zvati nekog drugog

Partizan je odlučio da ekipu u narednom meču Evrolige, protiv Crvene zvezde, opet vodi vršilac dužnosti Mirko Ocokoljić.

Mirko Ocokoljić preuzeo je KK Partizan poslije ostavke Željka Obradovića i za sada mu ide odlično. Crno-bijeli su vezali dvije pobjede, protiv Bajerna i Kluža, pa je utisak da je ekipa dobro reagovala na promjenu trenera, iako znamo da je trenutak vrlo delikatan, ako se uzme u obzir koliko navijačima "valjka" znači Obradović.

Zbog toga je Partizan i tek nedavno ušao u pregovore oko novog trenera, traži se stalno rješenje na klupi, ali ima čemu da se nada i Mirko Ocokoljić ako nastavi ovako da radi svoj posao.

Kako stvari stoje, vodiće i "vječiti" derbi u petak protiv Crvene zvezde u Evroligi. Biće to meč pred navijačima Partizana u punoj "Beogradskoj areni", gdje je prošle nedjelje i Ocokoljić izviždan. Ignorisao je takve stvari, okrenuo fokus na košarku, pa je iz toga Partizan i profitirao.

Mirko Ocokoljić je inače dugogodišnji asistent Saše Obradovića, trenera Crvene zvezde, što bi moglo da mu olakša pripremu utakmice sa "vječitim" rivalom.

"Hoću da vratim košarku u prvi plan i jedino se time bavim. Posljednja tri-četiri dana imali smo priliku da treniramo, sva naša priča je o Bajernu i da što bolje pripremimo meč", rekao je Mirko Ocokoljić svoj debi u Evroligi na klupi Partizana protiv Bajerna, dok je na istim stvarima insistirao i pred gostovanje Klužu gdje su crno-bijeli pružili takođe dobru partiju bez nekoliko igrača u sastavu.

Poslije tog meča igrači su se vratili u Beograd i imaće tri dana da spreme "vječiti" derbi, a jasno je da Partizan neće mijenjati do tada, odnosno pitanje je ko bi smio da dođe pred tako važnu utakmicu.

Koga je Partizan zvao za trenera?

Spominjao se Andrea Trinkijeri, kao prvi pik, kao kandidati su se provlačili i Aleksandar Džikić, Saša Đorđević i Vlade Jovanović, a navodno je Partizan kontaktirao "sve dostupne trenere".

To se odnosi i na domaće i na strane, pa se tako može pretpostaviti da su u pitanju Laso, Kokoškov, Penaroja, Banki...

