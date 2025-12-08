logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan ima trenera za meč sa Zvezdom: Samo od Ocokoljića zavisi da li će zvati nekog drugog

Partizan ima trenera za meč sa Zvezdom: Samo od Ocokoljića zavisi da li će zvati nekog drugog

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Partizan je odlučio da ekipu u narednom meču Evrolige, protiv Crvene zvezde, opet vodi vršilac dužnosti Mirko Ocokoljić.

Mirko Ocokoljić vodi Partizan protiv Crvene zvezde Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Mirko Ocokoljić preuzeo je KK Partizan poslije ostavke Željka Obradovića i za sada mu ide odlično. Crno-bijeli su vezali dvije pobjede, protiv Bajerna i Kluža, pa je utisak da je ekipa dobro reagovala na promjenu trenera, iako znamo da je trenutak vrlo delikatan, ako se uzme u obzir koliko navijačima "valjka" znači Obradović.

Zbog toga je Partizan i tek nedavno ušao u pregovore oko novog trenera, traži se stalno rješenje na klupi, ali ima čemu da se nada i Mirko Ocokoljić ako nastavi ovako da radi svoj posao.

Kako stvari stoje, vodiće i "vječiti" derbi u petak protiv Crvene zvezde u Evroligi. Biće to meč pred navijačima Partizana u punoj "Beogradskoj areni", gdje je prošle nedjelje i Ocokoljić izviždan. Ignorisao je takve stvari, okrenuo fokus na košarku, pa je iz toga Partizan i profitirao.

Mirko Ocokoljić je inače dugogodišnji asistent Saše Obradovića, trenera Crvene zvezde, što bi moglo da mu olakša pripremu utakmice sa "vječitim" rivalom.

"Hoću da vratim košarku u prvi plan i jedino se time bavim. Posljednja tri-četiri dana imali smo priliku da treniramo, sva naša priča je o Bajernu i da što bolje pripremimo meč", rekao je Mirko Ocokoljić svoj debi u Evroligi na klupi Partizana protiv Bajerna, dok je na istim stvarima insistirao i pred gostovanje Klužu gdje su crno-bijeli pružili takođe dobru partiju bez nekoliko igrača u sastavu.

Poslije tog meča igrači su se vratili u Beograd i imaće tri dana da spreme "vječiti" derbi, a jasno je da Partizan neće mijenjati do tada, odnosno pitanje je ko bi smio da dođe pred tako važnu utakmicu.

Koga je Partizan zvao za trenera?

Spominjao se Andrea Trinkijeri, kao prvi pik, kao kandidati su se provlačili i Aleksandar Džikić, Saša Đorđević i Vlade Jovanović, a navodno je Partizan kontaktirao "sve dostupne trenere".

To se odnosi i na domaće i na strane, pa se tako može pretpostaviti da su u pitanju Laso, Kokoškov, Penaroja, Banki...

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(Sport Klub/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan Evroliga treneri Mirko Ocokoljić KK Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC