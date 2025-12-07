logo
Partizan vezao pobjede pred Crvenu zvezdu: Crno-bijeli napokon pokazali karakter i slomili Kluž

Partizan vezao pobjede pred Crvenu zvezdu: Crno-bijeli napokon pokazali karakter i slomili Kluž

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Partizan je pobijedio Kluž u 9. kolu ABA lige.

Partizan Kluž ABA liga 9. kolo Izvor: Anca Tepei / imago sportfotodienst / Profimedia

Partizan je pobijedio Kluž 92:85 u 9. kolu ABA lige. Crno-bijeli nisu najbolje startovali, čak su rivalu dozvolili i dvocifrenu prednost, ali je tajm-aut Mirka Ocokoljića probudio tim i donio mnogo bolju igru Partizana. Crno-bijeli su drugi put u nizu pobijedili i tako zagrijani mogu da u petak u Beogradskoj areni dočekaju Crvenu zvezdu.

Partizan nije dobro startovao - Kluž je imao 12:2 do četvrtog minuta, a lider na terenu bio je srpski reprezentativac Dušan Miletić koji je bio odličan na obje strane terena. Bivši igrač Partizana imao je dabl-dabl učinak već do kraja treće četvrtine (12 poena i 10 skokova). Međutim, u četvrtom minutu Mirko Ocokoljić je pozvao minut odmora, a poslije tajm-auta Partizan je zaista bolje počeo da igra. Još je mučio da pronađe ritam, ali je Isak Bonga bio pravi lider.

Nijemac je poveo tim, a pridružio mu se i Šejk Milton, pa cu crno-bijeli poslije 10 minuta imali svega tri poena zaostatka (24:21). Preokret se dogodio u drugoj četvrtini koju je Partizan izvojevao 24:14, a doprinos su imali gotovo svi igrači. Igralo se i koš za koš i u mini-serijama crno-bijelih, ali Kluž zaista nije mogao da ponovi dobru igru s početka meča. Pobjednik je bio odlučen, iako su se domaćini sve vrijeme šunjali i pokušavali da smanje zaostatak, Partizan je uporno odbijao njihove nalete.

Isak Bonga je nastavio da vodi tim, nije bio raspoložen samo u poenterskom smislu, razigravao je ekipu, ali je bio dobar i u odbrani. Svaki put kad bi Kluž uspio da priđe na četiri ili pet poena zaostatka, Partizan je imao Bongu da stvari vrati na mjesto. Tako su se crno-bijeli u zahtjevnoj atmosferi, ali i protiv vrlo borbenog tima pripremili za "vječiti derbi" koji je na programu već u petak.

Tagovi

KK Partizan KK Kluž ABA liga

