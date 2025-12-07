logo
Bivši saigrač Nikole Jokića stiže u Partizan? Igrao strašnu sezonu u NBA, sad ga niko neće

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Američki bek Malik Bizli navodno je u pregovorima sa čelnicima Partizana.

Malik Bizli stiže u partizan Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

KK Partizan prolazi kroz turbulentan period nakon odlaska Željka Obradovića, a možda bi uprava mogla da primiri navijače ukoliko dovede neko novo pojačanje i igrača koji može da napravi razliku u nastavku sezone. U jeku spekulacija o novom treneru, stižu informacije da su crno-bijeli zainteresovani za Malika Bizlija, prenosi "Nova.rs".

U pitanju je NBA bek koji je prošlu sezonu proveo u Detroit Pistonsima, a u novoj je ostao bez angažmana u najjačoj košarkaškoj ligi. Nosio je još dresove Milvoki Baksa, Los Anđeles Lejkersa, Jute, Minesote i Denvera na samom startu karijere gdje je dijelio svlačionicu sa Nikolom Jokićem u periodu od 2016-2020.

Prema nezvaničim informacijama, Partizan i Bizli su se našli na cifri od dva miliona dolara do kraja sezone bez mogućnosti da košarkaš napusti klub zbog eventualne NBA ponude prije lijeta.

Malik Bizli je prošle sezone bio drugi u izboru za najboljeg šestog igrača lige sa 16,3 poena, 2,6 skokova i 1,7 asistencija. Razlog zašto je ostao bez ugovora u NBA je i taj što je pod istragom bog navodnog ilegalnog klađenja, ali očekuje se da bude oslobođen svih optužbi.

Tagovi

KK Partizan

