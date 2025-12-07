logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zašto Partizan još nema trenera? Zvao "sve žive" poslije Željka Obradovića, zna se šta se čeka

Zašto Partizan još nema trenera? Zvao "sve žive" poslije Željka Obradovića, zna se šta se čeka

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Partizan bez trenera najvjerovatnije do "vječitog" derbija sa Crvenom zvezdom, tek poslije toga bi trebalo da bude imenovan nasljednik Željka Obradovića.

Partizan dobija trenera tek poslije derbija sa Zvezdom Izvor: Urbanandsport/NurPhoto/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia

KK Partizan traži novog trenera, ali nasljednika Željka Obradovića i dalje nema na vidiku. Prvo je "potrošeno" pet dana da bi ostavka uopšte bila potvrđena, a zatim je Partizan odlučio da bude strpljiv i da kormilo privremeno prepusti Mirku Ocokoljiću, treneru koji je bio deo Obradovićevog stručnog štaba.

Iako je Ocokoljić slavio na debiju na klupi Partizana protiv Bajerna, čini se da je malo vjerovatno da ostane na toj poziciji i traga se za novim trenerom. Ko će to biti?

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Partizan ima podužu listu imena koju je kontaktirao, praktično sva relevantna imena koja su slobodna na tržištu od stranih, ali i domaćih imena, prenosi "Mozzart Sport". Međutim, za sada nema znakova da je dogovor blizu, tako da će potraga potrajati još neko vreme. Kako sada stvari stoje, Partizan bi novog trenera trebalo da dobije tek poslije "vječitog" derbija 12. decembra, pošto bi malo koji trener pristao da dođe baš uoči jedne od najvažijih utakmica sezone za svakog navijača.

Ko je najbliži klupi Partizana?

Iako su se pojavile informacije da je Andrea Trinkijeri rekao "ne" Partizanu, čini se da u Humskoj i dalje ne odustaju od njega jer znaju da jedini može da ostvari konekciju s navijačima poput one koju je imao Željko Obradović. Naravno, mogao bi Saša Đorđević, ali čini se da trenutno nije zainteresovan za tako nešto.

Novi sportski direktor Žarko Paspalj će tako tu stupiti na dužnost i imaće zadatak da ubijedi Trinkijerija da se vrati u Partizan, a Italijanu će biti teško da odbije svog idola, ma u kakvim god odnosima bio s Ostojom Mijailovićem.

Ko su preostali kandidati?

U javnosti su se prvobitno spominjali i Aleksandar Džikić (selektor Gruzije) i Vlade Jovanović (trener Spartaka), međutim čini se da se priča oko njih polako "hladi".

Spominjao se i Đoan Penaroja, koji je do skoro vodio Barselonu, a od slobodnih trenera nabrojmo još i Vensana Kolea, Luku Bankija, Etorea Mesinu, Đanmarka Poceka, Simonea Pjaniđanija, Igora Kokoškova, Pabla Lasa... Tu je takođe i Bogdan Karaičić koji je bio u stručnom štabu Partizana do ljetos, kada je preuzeo Aris i kratko ga vodio.

Bilo kako bilo, niko od njih ne bi trebalo da preuzme Partizan dok ne bude odigrana utakmica sa Crvenom zvezdom u Evroligi idućeg petka u "Beogradskoj areni". Poslije toga je daleko realnije.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC