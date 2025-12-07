logo
"Partizan me nikad nije zvao": Igrač Miška Ražnatovića iznenadio priznanjem

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Nenad Dimitrijević nije dobio pravu šansu u Olimpiji iz Milana, pa se vratio u Rusiju.

Partizan nije zvao Nenada Dimitrijevića Izvor: Instagram/misko4raznatovic

Makedonski košarkaš Nenad Dimitrijević često se dovodio u vezu sa beogradskim Partizanom, ali na njegovu žalost želja je bila jednostrana. Iako vjeruje u svoj igrački kvalitet, nije uspio da se nametne u Olimpiji iz Milana gdje je dobijao malu minutažu, pa je uslijedio povratak u Rusiju gdje će nositi dres Zenita.

Dimitrijević kaže da nikada nije dobio konkretnu ponudu crno-bijelih, iako je imao veliku želju da zaigra za Partizan.

"Moja velika želja je bila da dođem u Partizan posebno nakon što sam otišao iz Valensije. Mislim da je tada bila odlična prilika, ali nikada nisam dobio nikakvu konkretnu ponudu ni interes. To je stvarno istina da je postojala moja velika želja, ali poziv se nikada nije dogodio", rekao je Dimitrijević u intervjuu za "Basketball Sphere".

Osvrnuo se i na odlazak Željka Obradovića sa klupe crno-bijelih. "Mislim da je tužno za Evroligu i za Partizan što je Željko Obradović otišao. Mislim da je on najveća legenda kluba, veći je od košarke tamo, posebno kada se igraju domaće utakmice, kao da je neka koreografija u pitanju. To je ipak košarka, dio posla, nekada se ne desi srećan kraj".

Šta se dogodilo u Olimpiji iz Milana? "Bila mi je velika želja da ostanem u Evroligi kada se završila sezona u Milanu, iako sam znao da tamo neću ostati, jer su se dogodile neke stvari van moje kontrole. Stvarno bih želio da se vratim, da pokažem svoj potencijal i znam da mogu da igram u Evroligi. I ne samo da igram, već da budem jedan od najbitnijih igrača u nekoj ekipi. Krivo mi je što nisam pokazao ni 10% onoga što mogu, tako da se nadam da ću opet dobiti neku šansu da zaigram u Evroligi".

Ruski klubovi i dalje ne mogu da se takmiče na međunarodnoj sceni. "Mislim da bi bilo baš lijepo da se vrate Rusi u Evroligu. Iz igračke perspektive prilika da se otvori još jedan veliki market sa kvalitetnim igračima i klubovima. CSKA je pionir Evrolige, Lokomotiva Kubanj i Zenit su ranije bili u četvrtfinalu i moj stav je da Evroliga s ruskim klubovima dobija veći kvalitet".

KK Partizan

