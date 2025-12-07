logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Imamo najbolji posao na svijetu": Dvejn Vašington se oglasio u jeku priča o odlasku iz Partizana

"Imamo najbolji posao na svijetu": Dvejn Vašington se oglasio u jeku priča o odlasku iz Partizana

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Američki bek Dvejn Vašington oglasio se na Instagramu i poslao misterioznu poruku.

Dvejn Vašington poruka na Instagramu Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Teški dani za navijače, ali i košarkaše Partizana. Nakon odlaska Željka Obradovića, crno-bijeli su konačno prekinuli loš niz u Evroligi i slavili protiv Bajerna u Beogradskoj areni, dok im je cela hala zviždala i uzvikavala ime samo jednog čovjeka. Najtrofejniji evropski trener je "digao ruke", prema sopstvenom priznanju nije se dobro slagao sa nekolicinom igrača, pa je preuzeo odgovornost za loše rezultate i dao neopozivu ostavku. Dvejnu Vašingtonu se nije svidjela ideja kapitena Vanje Marinkovića da na kraju utakmice sa navijačima odaju priznanje Obradoviću, a već narednog dana počele su spekulacije o njegovom odlasku.

Od odlazaka zbog Željka Obradovića očigledno neće biti ništa, ali nema sumnje da će zbog loše atmosfere u klubi mnogi razmisliti u svojim daljim koracima. U jeku priča o Dvejna Vašingtona, američki bek se oglasio na društvenoj mreži Instagram gdje je ostavio video snimak sa svojim najboljim potezima u Partizanu. Usput je poslao i misterioznu poruku.

"Imamo najbolji posao na svijetu, mi smo profesionalni košarkaši. Svaki dan dolazimo ovdje sa osmijehom na licu čak i kada su teška vremena", poručio je Vašington.

Vašington je bio jedan od miljenika Grobara do čitavog haosa sa Obradovićem, ali su njegove promjenljive partije živcirale i trenera i navijače, pa će biti zanimljivo na koji način će nimalo prijatna situacija u Humskoj biti prevaziđena. Vašington je ove sezone odigrao 14 mečeva za Partizan u Evroligi, a prosječno bilježi 14 poena, 2,6 asistencije i 1,8 skokova. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dvejn Vašington Željko Obradović KK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC