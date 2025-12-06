"Sale Đorđević će biti trener Partizana jednog dana": Milutin Aleksić progovorio o želji Željka Obradovića

Milutin Aleksić je istakao da smatra da će Aleksandar Đorđević u jednom momentu biti trener Partizana. Kada? Vidjećemo.

Najveća košarkaška vijest u Srbiji ovih dana je odlazak Željka Obradovića sa klupe Partizana. Najtrofejniji evropski trener svih vremena napustio je crno-bijele, a još uvijek se ne zna ko će ga zamijeniti.

Nakon što je u emisiji kod Mileta Ilića član čuvene generacije '92 koja je sa Partizanom osvojila Evroligu Branko Sinđelić istakao je da želja Željka Obradovića za njegovog nasljednika bio Aleksandar Đorđević, sa tim se složio Milutin Aleksić. Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde siguran je da će se to desiti u nekom momentu.

"Jednog dana će sigurno Sale Đorđević biti trener. Ja mislim da će to opet biti tako jedna dobra energija u hali. To je isto jedna legenda koja je obilježila svačiji život u Partzanu. Mislim da će to da opet grmi ponovo i opet da bude ovako lijepo", rekao je Aleksić.

Šta je Aleksić rekao o Željku?

Istakao je nekadašnji košarkaš da se nije sve odigralo onako kako su planirali u Partizanu, ali istakao je da smatra da je za neke stvari odgovoran i sada već bivši trener Partizana.

"Željka mi je nestvarno žao i svako ko me zna zna koliko ga volim i cijenim. Isto tako mislim da je dosta i doprinio nekim stvarima koje su mu se desile. Ali to je život, ja mislim da je to neka realnost", naglasio je on.

Šta je rekao Branko Sinđelić?

Baš u danima kada je došla vijest o ostavci Željka Obradovića vidjeli smo slike sa večere na kojoj je trofejna generacija '92 bila sa Željkom Obradovićem. Tu je Branko Sinđelić otkrio da je upravo Obradović želio da ga Sale Đorđević naslijedi na klupi.

"Željkova želja, da otkrijem tajnu sa večere, nije tajna... Željkova želja je bila Sale. Sale je jedini koji ima tu energiju da podigne i održi publiku na tom nivou", rekao je Sinđelić tokom gostovanja u popularnom košarkaškom podkastu "Jao Mile".