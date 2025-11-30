Milutin Aleksić otkrio tajnu o Kodiju Mileru-Mekintajeru

Nekadašnji košarkaš otkrio je zašto Kodi Miler-Mekintajer "kida" ove sezone.

Plejmejker Crvene zvezde Kodi Miler-Mekintajer konačno je proigrao u crveno-bijelom dresu. Prošle sezone je kuburio sa šutem, nije mogao da pronađe pravog sebe, ali su se strpljenje i naporan rad konačno isplatili. Saša Obradović je sada na slatkim mukama pošto u spoljnoj liniji ima odličnog Kodija, skoro oporavljenog Devontea Grejema i tek pristiglog Džareda Batlera. Šta se desilo sa Milerom-Mekintejerom preko ljeta?

Kako je otkrio nekadašnji košarkaš, a sada analitičar Milutin Aleksić, nekadašnji igrač Baskonije, Partizana i Cedevite je stigao u Beograd mjesec dana prije početka sezone i ranijekrenuo sa pripremama.

"Miler-Mekintajer je samoinicijativno došao mjesec i nešto dana ranije pre sezone. Samoinicijativno, skratio je svoj raspust, evroligaši preko sindikata imaju jedan određen nivo, bilo da insistira trener ili klub da dođete ranije, ne morate da dođete i zbog toga ne možete da budete sankcionisani niti klub može da vas na ovaj ili onaj način tretira. On je samoinicijativno došao mjesec i možda neki dan više, došao sam u Beograd da se sprema sa pomoćnim trenerima Crvene zvezde i da radi fizičku spremu. Sada iz ove perspektive, to je dalo rezultate", rekao je Aleksić u emisiji "Miljanov korner".

Plejmejker Zvezde u Evroligi prosječno bilježi 14,1 poen, 4,2 skoka i 6,8 asistencija. U Baskoniji je postigao rekord karijere po asistencijama, a sada se konačno vratio na pravi put i drugi po tom parametru u cijeloj ligi nakon Silvana Franciska.

Milutin Aleksić početkom godine nije imao riječi hvale za Kodija, pa je često davao prednost Jagu Dos Santosu.

"On je svašta nešto pokazao i u Baskoniji i u Zvezdi ove godine, to je jedan neverovatno kvalitetan igrač. Jedan igrač koji ima nevjerovatno tijelo, verovatno ima i najbolje tokelo od svih plejmejkera u Evroligi, ali jedan od igrača koji se zna da imaju neku najveću borbu sami sa sobom. Ja sam u nekoliko studija rekao - on je sam sebi najveći neprijatelj i on to jedino može da riješi. Ima toliki vjetar u leđa i od navijača i od Janisa, nema nijedan jedini razlog da ima tu zadršku koju ima", rekao je Milutin Aleksić jednom prilikom.

