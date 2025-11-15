Evroliga proglasila MVP-ja 11. kola: Kodi Miler-Mekintajer i Aleksej Pokuševski među najboljima

Kodi Miler-Mekintajer i Aleksej Pokuševski dominirali u svojim kategorijama.

Izvor: Fatih Hepokur / AFP / Profimedia

Košarkaš Efesa Ajzea Kordinije proglašen je za MVP-ja 11. kola Evrolige. On je u pobjedi svog tima protiv Bajerna postigao 26 poena (7/9 za dva poena, 2/4 za tri poena i 6/6 slobodna bacanja). Dodao je četiri skoka, dvije asistencije, dvije ukradene lopte i pet iznuđenih faulova za PIR od 29, što mu je donijelo titulu najkorisnijeg igrača.

Francuzu je ovo drugo priznanje u karijeri, dok je prvo u sezoni za nekog od igrača Efesa. Valter Tavares iz Real Madrida je ostvario PIR od 30 u porazu svog tima od Panatinaikosa iz Atine rezultatom 77-87. Tavares je postigao 20 poena, 10 skokova, dvije ukradene lopte, jednu blokadu i pet iznuđenih faulova.

Elajdža Brajant iz Hapoel Tel Aviva i Tajler Dorsi iz Olimpijakosa zabilježili su PIR od 28. Brajant je to uradio u porazu od Fenera postigavši 19 poena, uz pet skokova, tri asistencije, dve ukradene lopte i 10 iznuđenih faulova. Dorsi je ostvario PIR od 28 u porazu Olimpijakosa od Milana. Imao je 27 poena i 5 skokova. Alek Piters, takođe iz Olimpijakosa i Aleksa Avramović iz Dubaija ostvarili su PIR od 27.

Najbolji pojedinci u kategorijama

Kodi Miler Mekintajer

Izvor: MN PRESS

Alek Piters iz Olimpijakosa iz Pireja bio je najbolji strijelac ovog kola, postigao je 27 poena u porazu od Milana, dok Nadir Hifi iz Pariza ostaje najbolji strijelac takmičenja sa 21,4 poena po utakmici.

Huančo Ernangomez iz Panatinaikosa i Džejlen Hoard iz Makabija iz Tel Aviva imali su po 11 skokova. Nikola Milutinov iz Olimpijakosa predvodi ukupni plasman sa 8,1 skokom po utakmici.

Košarkaš Crvene zvezde Kodi Miler-Mekintajer imao je 10 asistencija, više od bilo koga drugog u 11. kolu. Takođe je prvi u ukupnom plasmanu sa prosjekom od 6,9 asistencija u 11 utakmica.

Košarkaš Partizana Aleksej Pokuševski imao je 4 blokade u ovom kolu, dvostruko više od bilo koga drugog. Tavares je najbolji bloker takmičenja sa 1,9 po utakmici.