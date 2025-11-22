"Kalinić i ja se nismo razumjeli": Mekintajer o posljednjem napadu Crvene zvezde i raspravi sa Batlerom

Kodi Miler Mekintajer je u Valensiji pričao o nesporazumu sa Nikolom Kalinićem i raspravi sa Džaredom Batlerom

Crvena zvezda ispustila je priliku da pobijedi Valensiju u Španiji. Previše grešaka, čak 19 izgubljenih lopti i uprkos svemu tome uspjela je da dođe do dramatične završnice. U tim momentima došlo je do nesporazuma između Nikole Kalinića i Kodija Milera-Mekintajera. Nisu se razumjeli sa kretnjom, Srbin je bacio loptu u aut na nekoliko sekundi prije kraja i propala je šansa za produžetak ili pobjedu.

"Došlo je do nesporazuma između Kalija i mene. Dao je sjajan pas, trebalo je da se savijem bliže košu, krenuo sam ka skraćenom korneru. Bio je to sjajan pas, prilika da pobijedimo i nešto što moramo više da koristimo tokom meča, ne samo u posljednjoj akciji", objasnio je Mekintajer za "Meridian sport"

Analizirao je dešavanja na terenu i kako je došlo do poraza.

"Napravili smo mnogo grešaka, mislim da sam imao pet izgubljenih lopti što im je omogućilo da dođu do kontri, rekao bih da su u prvom dijelu imali 25 poena iz naših izgubljenih lopti, ali smo izgubili sa samo dva razlike. Dakle, sve iz tih grešaka. Izgubimo protiv dobrog tima koji je kompletan, sve to daje motiv više. Ovo je utakmica koju smo mogli da dobijemo, ali nismo iskoristili prilike koje smo imali. Idemo dalje."

Bio je samokritičan zbog svojih grešaka i "prodatih" lopti u Valensiji.

"Imao sam pet izgubljenih lopti, pet posjeda koje nismo imali i pet posjeda koje sam im lično poklonio. Moram da nađem način da smanjim izgubljene lopte protiv agresivne odbrane. Dijelom je moja greška, dijelom je stvar otvaranja, ali to su stvari koje možemo da ispravimo. Duga je sezona, bolje je da se dešava sada. Radimo na tome, ispravićemo greške tokom sezone."

Zašto se svađao sa Batlerom?

U jednom momentu meča došlo je do rasprave između Mekintajera i Džareda Batlera. Posle utakmice su zagrljeni otišli u svlačionicu.

"Sve je to normalno. Utakmica puna intenziteta, energija na visokom nivou, on vidi nešto, ja vidim nešto. Raspravljamo o ko toga, ali onda pričamo na klupi i pomirimo se. Nije ništa ozbiljno, samo dio upoznavanja nečije ličnosti i načina komunikacije, uz prihvatanje onoga što druga osoba govori. Kao što ste vidjeli, za 30 sekundi izađemo nasmijani zajedno i kažemo da je to normalno."

Čima Moneke je poslije meča na društvenim mrežama napisao da poraz ide na njegovu dušu.

"Čima ima velika očekivanja od sebe, kao što i mi imamo od njega. Ipak, to mu je prva utakmica poslije pauze zbog povrede i njemu i Nvori. Vraćaju se u rotaciju, hvataju ritam. Normalno je da nisu na maksimumu i da je potrebno vrijeme za uigravanje. Mi nikada ne odustajemo, svi u timu su borci i želimo da pobijedimo. Cijeli tim tako razmišlja i zato i možemo da uđemo u treću četvrtinu sa dvocifrenim minusom, da napravimo seriju i da držimo korak za ekipom kao što je Valensija, uz njihov tempo. I da izgubimo sa dva razlike", zaključio je Mekintajer.

