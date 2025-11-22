Saša Obradović dobio nazad Nvoru i Monekea, pa vidio šta ne valja: Griješili su, ali ko je rekao da neće?

Crvena zvezda je protiv Valensije dobila svoja dva lidera nazad, ali se vidjelo da im fali svježine. Sada je na Saši Obradoviću da ih uigra, odmori i spremi za naredne mečeve.

Crvena zvezda je ispustila pobjedu koja joj je bila nadohvat ruke u finišu meča u Valensiji i na kraju je domaći tim trijumfovao 75:73. Time je Zvezda ostala ispod vodećeg Hapoela na vrhu tabele, ali videli smo zapravo odličan meč crveno-bijelih.

Na jednu loptu se igralo sa timom koji nema poraz na svom terenu ove sezone (duel sa Hapoelom ne računamo, jer nije igran u Valensiji) i Zvezda je pokazala da može i na strani da bude konkurentana.

Za sada je Zvezda kao gost u Evroligi izgubila od Dubaija i Bajerna, ali je savladala Fenerbahče i odigrala na jednu loptu sa Valensijom. A šta smo vidjeli na ovom meču?

Dobro je, spremni su!

Vratili su se Čima Moneke i Džordan Nvora iz povreda i odmah su pokazali da mogu da igraju kvalitetno i u pristojnoj minutaži. Nvora je proveo 22 minuta na terenu. Moneke čak 30, a iako je Džordan bio mnogo efikasniji više minuta dobio je krilni centar.

Razlog je bio taktički, probao je da odgovori nižim petorkama na brzu igru Valensije Saša Obradović i uspio je. Na Monekeu se vidjelo da je van šuterske forme, pogodio je samo jednom iz igre i dao 6 poena, ali je pokazao da može da stiže brze bekove rivala i zato je ostao na terenu.

Nvora je imao problema u šutu za tri, ali je odigrao odličan meč sa 14 poena, mada je i njemu nestalo snage pred kraj. Sada tim ide u Beč i vidjećemo da li će se njih dvojica odmarati i da li ćemo pred nove mečeve u Beogradu videti Devontea Grejema u ekipi.

Fali svježine i možda malo hemije

Fali svježine i možda malo hemije

Crvena zvezda je bila jedan tim kada je Džordan Nvora povrijedio list, a od tada je odigrala mnogo utakmica, dovela Džareda Batlera i dosta promijenila način igre. Vidjelo se da će trebati malo vremena da se oba igrača uvedu u sistem i ritam i to je možda razlog zbog koga Grejema nije bilo na terenu. Jednostavno, trojica "novih" odjednom bi zaista bilo mnogo.

Zato treba pažljivo pogledati meč sa Bečom jer će on mnogo toga pokazati. Vidjećemo da li će Obradoviću biti bitnije da svoje lidere dodatno uklopi sa ekipom ili da ih odmori. Vidjelo se da je falilo svježine ne samo Monekeu i Nvori, već i Džaredu Batleru u samom finišu meča.

Šta sada slijedi?

Već u nedjelju od 18 časova je na programu meč sa Bečom u ABA ligi gdje su Zvezdi očajnički potrebne pobjede. Za sada crveno-bijeli tim već ima tri poraza i na sredini je tabele B grupe, a ako kiksne i u Beču pašće na dno.

Zatim slijede dva meča u Evroligi, mada to neće biti duplo kolo. Olimpijakos dolazi u Arenu 26. novembra, a onda decembar počinje duelom sa Barselonom 5. Biče vremena u tom periodu da se odmore nosioci igre Crvene zvezde. Odmor im jeste preko potreban - protiv Valensije su preko 30 minuta igrali Moneke, Kalinić i Kodi Miler-Mekinatajer, a preko 20 Batler, Nvora i Odželej.

Sa druge strane treba sada sa dva nova vrlo važna šrafa uspostaviti nove uloge i sačuvati hemiju ekipe. Ko igra koliko, na kom mjestu i kome ide lopta kada se lomi? Saša Obradović ima mnogo posla, a vremena nema - praktično će iz aviona na parket.

