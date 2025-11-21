"Saša nam je u svlačionici objasnio jedno": Motiejunas otkrio i šta je rekao Plavšiću i Kaliniću

Donatas Motiejunas je objasnio šta je Saša Obradović savetovao igračima Zvezde i šta je to on rekao Nikoli Kaliniću i Urošu Plavšiću

Crvena zvezda gostuje Valensiji i traži devetu pobjedu u 12. kolu Evrolige. Uoči tog meča je sa novinarima pričao Donatas Motiejunas koji je imao riječi hvale na račun narednog protivnika, ali je otkrio i šta je Saša Obradović rekao ekipi i šta je on rekao Nikoli Kaliniću i Urošu Plavšiću.

"Pratim ih već neko vrijeme, gledao sam skoro sve njihove mečeve u Evrokupu prošle godine i bili su mi omiljeni tim za gledanje. Trener Pedro Martinez je potpuno promijenio tim, uveo je taj španski stil i jedan su od najopasnijih protivnika, bilo da igraju kući ili na strani. Biće jedan od najtežih rivala."

Jedan od bitnih faktora za pobjedu u Španiji mogao bi da bude skok.

"Kada god smo bili dobri na skoku, dobijali smo mečeve, moramo da pazimo na to. Znamo da šutiraju dosta trojki, pa će biti više prostora za skok, moramo da budemo spremni. Ne libe se da šutiraju, moramo da kontrolišemo i ritam."

Šta je rekao Urošu Plavšiću?

Uroš Plavšić je otkrio da mu je mnogo pomogao Motiejunas sa svojim savjetima, pa je Litvanac otkrio i o čemu su pričali.

"Mislim da je Uroš veoma talentovan i nadaren fizički. Mnogi mladi igrači, kao i on, moraju još da uče i trudim se da mu pomognem. Posebno sa mentalne strane, ima velika očekivanja za sebe, naporno radi. Nije zaslužio kritike koje su mu bile upućene. Dobio je samopouzdanje od trenera u prethodnih nekoliko mečeva i pokazao kako može da igra i veoma sam srećan. To je ključ za mlade igrače, samopouzdanje dolazi od malih stvari. Imao je problem i sa povredom, vraća se, ulazi u ritam i drago mi je da je našao pravi ritam i bio je veoma važan za nas u prethodnim mečevima."

"Šta je rekao Saša, a šta je on rekao Kaliniću?"

Pojedini igrači Zvezde se oporavljaju, pa je jedno od pitanja za Donatasa bilo i kakav savjet ima za ekipu. Povratak nekih košarkaša mogao bi da poremeti određene role u timu i minutažu nekih drugih igrača.

"Vrijeme se brzo mijenja, nekada sam bio najmlađi u svlačionici, sada sam najstariji. Slušajte, trener Saša nam je u svlačionici prije neki dan rekao da 'slušajte momci, ako dobijamo, dobijamo kao tim'. Objasnio je da nije važno koliko igraju, da je sezona duga, da je njegov posao da budemo u najboljoj formi, da izbjegnemo povrede. Obično najzdraviji tim ima najbolji ritam i najbolju hemiju, to je cilj. Mi nažalost imamo probleme sa povredama na početku sezone, ali kada se vrate igrači, cilj je da ostanemo zdravi i da gradimo hemiju, kada to imate, pobjeđujete. Kada god neko ispadne iz tima zbog povrede, pa se vraća, mijenjaju se uloge i stvari, nije lako ni treneru. Ja ću pokušati da ohrabrim momke da daju 100 odsto i ako dobiju dva minuta. Rekao sam Kaliniću skoro da kada god sam dolazio ovdje da je Zvezda bila najteži tim za igranje, jer su uvijek igrali kao tim. Ako dobijamo, dobijamo kao tim i borimo se, ako izgubimo kroz borbu, izgubićemo kao tim", zaključio je Motiejunas.

