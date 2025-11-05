logo
Kodi razbio PAO, pa odmah kritikovao sebe i tim: "Isto kao sa Makabijem, moramo bolje"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Kodi Miler Mekintajer i Ognjen Dobrić su odmah primijetili manjkavosti u igri svog tima nakon pobjede nad Panatinaikosom.

miler mekintajer isto kao sa makabijem mora bolje Izvor: Arena Sport/ Printscreen

Crvena zvezda je razbila Panatinaikos na svom terenu 86:68, a iako je bio najbolji pojedinac na meču nije slavio Kodi Miler-Mekintajer. Kada se zaustavio da priča poslije utakmice u kojoj je "flertovao" sa tripl-dablom sa 14 poena, 9 skokova i 7 asistencija kritikovao je sebe i tim.

"Moja prva misao da četvrta četvrtina nije bila dovoljno dobra. Bilo je slično kao protiv Makabija. Opustili smo se, moramo da budemo bolji. Naša tajna je mentalitet. Na svakoj utakmici se borimo i hoćemo da nismo slučajno okupljeni. Večeras ćemo proslaviti, ali moramo da se spremimo za narednog rivala", rekao je kratko za "Arena sport" Kodi Miler-Mekintajer. 

Kapiten crveno-bijelih Ognjen Dobrić je takođe naglasio da je Zvezda morala bolje da zatvori meč, uprkos vrlo ubjedljivoj pobjedi i prvom mjestu na tabeli Evrolige.

"Kao što sam rekao na poluvremenu, imali smo dobru energiju. U četvrtoj četvrtini to nije bio slučaj. Na kraju velika pobjeda za nas. Sjajna energija na i van terena, uživaćemo večeras. Lako je igrati u ovom okruženju, ne mogu da sačekam i dočekam novu utakmicu", rekao je on. 

Slično se osjećao i Džared Batler poslije 20 minuta na terenu. "Jako mi se dopada ovo iskustvo, volim ovu publiku i ovaj intenzitet. Sjajna atmosfera i drago mi je što smo uspjeli da dođemo do pobjede", naglasio je on. 

Šta je rekao Saša Obradović?

"Posljednji dio, malo smo izgubili fokus i eneergiju. Bilo je malo teže da se motivišemo, ali ok. Srećni smo. Panatinaikos nije ta ekipa koja će igrati sa nama u drugom dijelu sezone. Srećan sam pet minuta i onda to nestaje. Činjenica je da ovaj Panatinaikos nije tim sa kojim ćemo igrati u drugoj rundi. Sada je bitno da kući imamo što više pobjeda jer svaka pobjeda kući je velika, na strani duplo veća. Znamo da velike utakmice tek predstoje. Uvijek sam ponosan kada pobijedimo, a ponosan sam i kada imamo dobar odnos prema igri", rekao je on poslije meča. 

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

00:26
Kendrik Nan udario Miljenovića, pa nije hteo da se pozdravi sa njim
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

