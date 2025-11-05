Genijalan potez Nikole Kalinića: Spriječio krađu u sekundi, sudijama održao lekciju iz pravila

Pogledajte šta je uradio Nikola Kalinić protiv Panatinaikosa, kada čak nije bio ni na terenu.

Crvena zvezda igra fantastičnu utakmicu protiv Panatinaikosa, a ono što je posebno impresivno je koliko koncentracija nijednog trenutka nije padala kod košarkaša Saše Obradovića. To se posebno odnosi na Nikolu Kalinića koji je pokazao da mu mozak radi "sto na sat" u finišu treće četvrtine.

Kada je Kendrik Nan bezobrazno udario Stefana Miljenovića, sudije su dosudile nesportsku grešku, a potom poslale mladog srpskog plejmejkera na liniju za slobodna bacanja. Izveo je dva i krenuo dalje, a onda je Nikola Kalinić podigao galamu.

Shvatio je da je Panatinaikos bio u bonusu, što je značilo da su sudije dužne Stefanu Miljenoviću još dva "penala". Zato je sa klupe signalizirao arbitrima kojima je pala koncentracija, vjerovatno i zbog ubjedljive prednosti Zvezde, ali su potom priznale grešku i vratile Miljenovića na liniju za slobodna bacanja.

Miljenović je tako sa slobodnih bacanja ubacio 3/4 šuta i Zvezda je otišla na velikih 63:37 na 1:37 do kraja treće dionice, za šta može da se kaže da je kriv Kendrik Nan. Pogledajte šta je uradio Miljenoviću i ubrzo je i završio utakmicu:

Pogledajte 00:26 Kendrik Nan udario Miljenovića, pa nije hteo da se pozdravi sa njim Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

Pogledajte i najbolje fotografije sa utakmice Crvene zvezde i Panatinaikosa:

