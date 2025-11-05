Uživo, Crvena zvezda - Panatinaikos: Obradović juri Radonjićev rekord u krcatoj Areni

Košarkaši Crvene zvezde traže nastavak pobjedničkog niza u Evroligi protiv ekipe Panatinakosa. Tok meča možete pratiti na sajtu MONDO.
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju ekipu Panatinaikosa u 9. kolu Evrolige, a meč je na programu od 20 časova. Crveno-bijeli su nanizali šest pobjeda od dolaska Saše Obradovića i igraće za obaranje rekorda iz sezone 2016/17 pod vođstvom Dejana Radonjića, kada su crveno-bijeli slavili sedam puta u nizu.
Panatinakos stiže oslabljen u Beograd i u posljednjih pet kola je poražen dva puta. Zvezda je trenutno na drugoj poziciji na tabeli sa skorom 6-2, dok je Panatinakos sedmi sa skorom 5-3.
Zvezda i dalje bez Nvore
U sastavu Crvene zvezde ponovo neće biti Džordana Nvore i Devontea Grejema koji su najbliži povratku na teren. Već duže vrijeme van tima su Tajson Karter, Džoel Bolomboj, Ajzea Kenan i Hasijel Rivero.
Šta je rekao Obradović?
"Najviše volim da igramo protiv ekipe koja ima rep i glavu", rekao je Obradović mislivši na improvizaciju kojoj će morati da pribjegne Ataman.
"Malo smo analizirali poraz u Subotici, pali smo u zadnjih pet minuta, moguće da će se to dešavati. Nemam zamjerku na odnos prema utakmici i protivniku. Pali smo i ništa, to je iz nas, idemo sad na sljedeću utakmicu", naglasio je Obradović u obraćanju pred meč 9. kola Evrolige.
Šta je rekao Ataman?
"Crvena zvezda je veoma dobar tim i u odličnoj je formi. Igraju izuzetno dobro od dolaska Saše Obradovića i ostvarili su važne pobjede koje su ih dovele na vrh tabele. Suočavamo se sa mnogo problema na centarskoj poziciji. U svakom slučaju, borićemo se za pobjedu na teškom domaćem terenu", rekao je Ataman pred meč u Beogradu.
Dolazi Lesor
Trener Ergin Ataman ne može da računa na trojicu centara Matijasa Lesora, Omera Jurtsevena i Rašona Holmsa, ali je nekadašnji košarkaš Partizana stigao u Beograd i ove večeri biće u službi navijača.
Arena rasprodata
Košarkaši Crvene zvezde imaće ogromnu podršku sa tribina pošto je Beogradska arena rasprodata.