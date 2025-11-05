logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uživo, Crvena zvezda - Panatinaikos: Obradović juri Radonjićev rekord u krcatoj Areni 0
crvena zvezda panatinaikos evroliga uzivo livestream prenos
crvena zvezda panatinaikos evroliga uzivo livestream prenos
0

Uživo, Crvena zvezda - Panatinaikos: Obradović juri Radonjićev rekord u krcatoj Areni

Košarkaši Crvene zvezde traže nastavak pobjedničkog niza u Evroligi protiv ekipe Panatinakosa. Tok meča možete pratiti na sajtu MONDO.

crvena zvezda panatinaikos evroliga uzivo livestream prenos Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju ekipu Panatinaikosa u 9. kolu Evrolige, a meč je na programu od 20 časova. Crveno-bijeli su nanizali šest pobjeda od dolaska Saše Obradovića i igraće za obaranje rekorda iz sezone 2016/17 pod vođstvom Dejana Radonjića, kada su crveno-bijeli slavili sedam puta u nizu.

Panatinakos stiže oslabljen u Beograd i u posljednjih pet kola je poražen dva puta. Zvezda je trenutno na drugoj poziciji na tabeli sa skorom 6-2, dok je Panatinakos sedmi sa skorom 5-3.

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
17:53

Zvezda i dalje bez Nvore

U sastavu Crvene zvezde ponovo neće biti Džordana Nvore i Devontea Grejema koji su najbliži povratku na teren. Već duže vrijeme van tima su Tajson Karter, Džoel Bolomboj, Ajzea Kenan i Hasijel Rivero.

17:52

Šta je rekao Obradović?

"Najviše volim da igramo protiv ekipe koja ima rep i glavu", rekao je Obradović mislivši na improvizaciju kojoj će morati da pribjegne Ataman.

"Malo smo analizirali poraz u Subotici, pali smo u zadnjih pet minuta, moguće da će se to dešavati. Nemam zamjerku na odnos prema utakmici i protivniku. Pali smo i ništa, to je iz nas, idemo sad na sljedeću utakmicu", naglasio je Obradović u obraćanju pred meč 9. kola Evrolige.

17:52

Šta je rekao Ataman?

"Crvena zvezda je veoma dobar tim i u odličnoj je formi. Igraju izuzetno dobro od dolaska Saše Obradovića i ostvarili su važne pobjede koje su ih dovele na vrh tabele. Suočavamo se sa mnogo problema na centarskoj poziciji. U svakom slučaju, borićemo se za pobjedu na teškom domaćem terenu", rekao je Ataman pred meč u Beogradu.

17:52

Dolazi Lesor

Trener Ergin Ataman ne može da računa na trojicu centara Matijasa Lesora, Omera Jurtsevena i Rašona Holmsa, ali je nekadašnji košarkaš Partizana stigao u Beograd i ove večeri biće u službi navijača.

17:51

Arena rasprodata

Košarkaši Crvene zvezde imaće ogromnu podršku sa tribina pošto je Beogradska arena rasprodata.

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Najnovije