Uživo, Crvena zvezda - Panatinaikos: Obradović juri Radonjićev rekord u krcatoj Areni

Košarkaši Crvene zvezde traže nastavak pobjedničkog niza u Evroligi protiv ekipe Panatinakosa. Tok meča možete pratiti na sajtu MONDO.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju ekipu Panatinaikosa u 9. kolu Evrolige, a meč je na programu od 20 časova. Crveno-bijeli su nanizali šest pobjeda od dolaska Saše Obradovića i igraće za obaranje rekorda iz sezone 2016/17 pod vođstvom Dejana Radonjića, kada su crveno-bijeli slavili sedam puta u nizu.

Panatinakos stiže oslabljen u Beograd i u posljednjih pet kola je poražen dva puta. Zvezda je trenutno na drugoj poziciji na tabeli sa skorom 6-2, dok je Panatinakos sedmi sa skorom 5-3.