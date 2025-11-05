Pogledajte kakva je atmsfera bila na početku utakmice Crvene zvezde i Panatinaikosa.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda večeras od 20 časova u "Beogradskoj areni" dočekuje Panatinaikos u derbiju 9. kola Evrolige, a domaći navijači priredili su spektakularnu koreografiju i vatrenom atmosferom dočekali su goste iz Atine.

Vidjeli smo kako su ovacije dobili košarkaši Zvezde i trener Saša Obradović, koji je bez poraza u Evroligi od kada je preuzeo ekipu od Janisa Sferopulosa, dok su dvojica iz Panatinaikosa bila na "meti" navijača. To su trener Ergin Ataman i košarkaš Matijas Lesor, inače nekadašnji član Zvezde koji je veći trag ostavio u Partizanu.

Pogledajte 00:21 Paklen docek za Ergina Atamana Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

Pogledajte 00:16 Delije izvizdale Matijasa Lesora Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

Uslijedila je potom i vrlo interesantna koreografija navijača Crvene zvezde koji su imali crveno-bijele kartone, dok su navijače "zelenih" istovremeno pecnuli i "zečevima" što je asocijacija na bježanje.

Pogledajte 00:32 Delije koreografija protiv Panatinaikosa Izvor: Kurir Izvor: Kurir

Pogledajte i fotografije s početka utakmice u Areni koja je krcata za deveto kolo Evrolige:

Vidi opis Zvižduci za Lesora i Atamana: Delije "zečevima" dočekale Panatinaikos Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:41 Ovacije za kosarkase Crvene zvezde Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

(MONDO)