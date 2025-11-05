logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvižduci za Lesora i Atamana: Delije "zečevima" dočekale Panatinaikos

Zvižduci za Lesora i Atamana: Delije "zečevima" dočekale Panatinaikos

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Pogledajte kakva je atmsfera bila na početku utakmice Crvene zvezde i Panatinaikosa.

delije izvizdale atamana i lesora na zvezda panatinaikos Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda večeras od 20 časova u "Beogradskoj areni" dočekuje Panatinaikos u derbiju 9. kola Evrolige, a domaći navijači priredili su spektakularnu koreografiju i vatrenom atmosferom dočekali su goste iz Atine.

Vidjeli smo kako su ovacije dobili košarkaši Zvezde i trener Saša Obradović, koji je bez poraza u Evroligi od kada je preuzeo ekipu od Janisa Sferopulosa, dok su dvojica iz Panatinaikosa bila na "meti" navijača. To su trener Ergin Ataman i košarkaš Matijas Lesor, inače nekadašnji član Zvezde koji je veći trag ostavio u Partizanu.

Pogledajte

00:21
Paklen docek za Ergina Atamana
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

Pogledajte

00:16
Delije izvizdale Matijasa Lesora
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

Uslijedila je potom i vrlo interesantna koreografija navijača Crvene zvezde koji su imali crveno-bijele kartone, dok su navijače "zelenih" istovremeno pecnuli i "zečevima" što je asocijacija na bježanje.

Pogledajte

00:32
Delije koreografija protiv Panatinaikosa
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Pogledajte i fotografije s početka utakmice u Areni koja je krcata za deveto kolo Evrolige:

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:41
Ovacije za kosarkase Crvene zvezde
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Evroliga KK Panatinaikos KK Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC