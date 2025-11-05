Zvižduci za Lesora i Atamana: Delije "zečevima" dočekale Panatinaikos

Pogledajte kakva je atmsfera bila na početku utakmice Crvene zvezde i Panatinaikosa.
Crvena zvezda večeras od 20 časova u "Beogradskoj areni" dočekuje Panatinaikos u derbiju 9. kola Evrolige, a domaći navijači priredili su spektakularnu koreografiju i vatrenom atmosferom dočekali su goste iz Atine.
Vidjeli smo kako su ovacije dobili košarkaši Zvezde i trener Saša Obradović, koji je bez poraza u Evroligi od kada je preuzeo ekipu od Janisa Sferopulosa, dok su dvojica iz Panatinaikosa bila na "meti" navijača. To su trener Ergin Ataman i košarkaš Matijas Lesor, inače nekadašnji član Zvezde koji je veći trag ostavio u Partizanu.
Uslijedila je potom i vrlo interesantna koreografija navijača Crvene zvezde koji su imali crveno-bijele kartone, dok su navijače "zelenih" istovremeno pecnuli i "zečevima" što je asocijacija na bježanje.
Pogledajte i fotografije s početka utakmice u Areni koja je krcata za deveto kolo Evrolige: