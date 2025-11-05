logo
Zvezdin san ima ime - prvo mjesto Evrolige: Arena će biti krcata, da padne Atamanov Panatinaikos

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Crvena zvezda igra veliku utakmicu ove srijede, protiv Panatinaikosa za nastavak serije pobjeda i za osvajanje prvog mjesta bar na noć.

Crvena zvezda igra protiv Panatinaikosa Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda u Beogradskoj areni ove srijede od 20 časova dočekuje Panatinaikos u jednom od derbija kola Evrolige. Derbi je jer je tim Saše Obradović u vrhu tabele poslije šest pobjeda u nizu i jer protiv jednog od najvećih klubova ima šansu da produži tu sjajnu seriju.

Anketa

Ko će pobijediti u Beogradskoj areni?

  • Crvena zvezda

    100% (1)

  • Panatinaikos

    0% (0)

  • Nemoguće je predvidjeti

    0% (0)

Ko će pobijediti u Beogradskoj areni?

Rezultati

Panatinaikos pod vođstvom Ergina Atamana došao je u Beogradsku arenu oslabljen, jer ima samo jednog raspoloživog centra Janisa Kuzelogula. Igrač koji je svojevremeno imao kratku epizodu u Partizanu (2014/15) mogao bi da dobije šansu u odsustvu neoporavljenog Matijasa Lesora, koji će gledati meč kao navijač, Rišona Holmsa, koji je povrijedio koljeno, i Omera Jurtsevena, koji zbog povrede mišića primicača neće igrati nedjeljama.

U ovom trenutku realnija opcija je da PAO na "petici" koristi krilne centre, Huanča Ernangomeza i Dinosa Mitoglua, a na Zvezdi je opcija da proba da napadne goste baš na tim pozicijama, posebno poslije veoma zapažene partije Ebuke Izundua, "iks faktora" u pobjedi protiv Makabija prošlog četvrtka.

Dok Panatinaikos (skor 5-3) bude tražio rješenja i bez opcije na spoljnim pozicijama Panajotisa Kalaicakisa, i Zvezda već hronično ima zdravstvenih problema, jer je Džordan Nvora povrijeđen već dvije nedjelje (list), Devonte Grejem odsustvovaće bar dva mjeseca i još nije debitovao, a poznato je teško stanje Tajsona Kartera (embolija pluća) i Džoela Bolomboja (teška povreda stopala).

U skraćenoj rotaciji Zvezda je ipak našla prostor za veliki oktobarski zalet i pokazala da može i bez tako važnih igrača da pobjeđuje redom. Trijumfom protiv Panate izbila bi na vrh tabele Evrolige bar na veče i produžila jednu od najdužih serija pobjeda. Ta serija nije laka i ima svoju cijenu u ogromnoj potrošnji energije, a puna Arena će pomagati ako Zvezdi ponestane daha.

Tagovi

KK Crvena zvezda KK Panatinaikos Evroliga

