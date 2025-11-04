Crvena zvezda već dvije nedjelje bez Džordana Nvore: Saša Obradović ga još čeka na treningu

Trener Crvene zvezde Saša Obradović pred meč sa Panatinaikosom govorio je o stanju povrijeđenih igrača.

Džordan Nvora neće igrati za Crvenu zvezdu protiv Panatinaikosa, nagovijestio je trener Saša Obradović pred meč koji se igra u srijedu u "Beogradskoj areni" (20.00). Nvora se povrijedio na utakmici protiv Baskonije (23. oktobar) i to znači da prolazi već druga nedjelja bez njega u sastavu. Obradović ga još čeka na treningu.

"Nvora je uvijek od dana do dana. Nije trenirao s ekipom. Uvijek je otvoreno pitanje, mada su male šanse da igra ako ne trenira", rekao je Obradović i poručio da navijači ne treba da brinu za Monekea i Miler-Mekintajera koji su preskočili meč u Subotici, to je urađeno planski da bi bili potpuno spremni za Panatinakos: "Svi oni su dobili jake udarce i nisu mogli da igraju u Subotici i zato su odmorili".

Obradović ističe da mu se ne sviđa previše što u Panatinaikosu imaju problema sa povredama centara jer to znači da će trener Ataman morati da se "dovija" i da mnogo toga mijenja u toku same utakmice, pa tako Zvezdu čeka borba sa bržim timom, pa je zato teško i pripremiti se za takvu utakmicu.

"Najviše volim da igramo protiv ekipe koja ima rep i glavu", poručio je Obradović, dodavši da će Džared Batler biti u sastavu za pravi evroligaški debi pred domaćim navijačima nakon dva minuta na "gostovanju" Makabiju.

"Malo smo analizirali poraz u Subotici, pali smo u zadnjih pet minuta, moguće da će se to dešavati. Nemam zamjerku na odnos prema utakmici i protivniku. Pali smo i ništa, to je iz nas, idemo sad na sljedeću utakmicu", naglasio je Obradović u obraćanju pred meč 9. kola Evrolige.

