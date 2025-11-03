logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Devonte Grejem uskoro na terenu za Crvenu zvezdu: "Vraćam se za nedjelju ili dvije"

Devonte Grejem uskoro na terenu za Crvenu zvezdu: "Vraćam se za nedjelju ili dvije"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Devonte Grejem se oglasio i najavio je povratak u tim. Trebalo bi uskoro da se stavi na raspolaganje treneru Saši Obradoviću.

Devonte Grejem uskoro na parketu Izvor: MN PRESS

Dobre vijesti za Crvenu zvezdu, izgleda da ćemo uskoro na terenu vidjeti i Devontea Grejema. Američki plejmejker koji je stigao direktno iz NBA lige trebalo je da bude najveće pojačanje tima, ali se povredio i još uvijek nije zaigrao za Zvezdu.

Sada je u okviru događaja Evrolige "Bounce for Good" za "Sportklub" potvrdio da će za nedjelju ili dvije da bude na terenu.

"Očekujem da zaigram za sedam do 14 dana", rekao je Grejem, a prenosi "Sportklub". To znači da ga neće biti na meču sa Panatinaikosom, kao ni protiv Budućnosti u ABA ligi. Ipak za duplo kolo 11. i 13. novembra protiv Dubaija i Monaka bi mogao da bude u sastavu. 

Ko je Devonte Grejem?

Ovaj 30-godišnji plejmejker odigrao je četiri godine na Kaznasu, a onda je izabran kao 34. pik od strane Atlante. Igrao je tri sezone za Šarlot, dvije za Nju Orleans i jednu za San Antonio Sparse u NBA ligi, a onda je godinu dana proveo u razvojnoj ligi prije dolaska u Crvenu zvezdu.

Pročitajte i ovo:

Tagovi

KK Crvena zvezda Devonte Grejem košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC