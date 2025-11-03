Devonte Grejem uskoro na terenu za Crvenu zvezdu: "Vraćam se za nedjelju ili dvije"

Devonte Grejem se oglasio i najavio je povratak u tim. Trebalo bi uskoro da se stavi na raspolaganje treneru Saši Obradoviću.

Izvor: MN PRESS

Dobre vijesti za Crvenu zvezdu, izgleda da ćemo uskoro na terenu vidjeti i Devontea Grejema. Američki plejmejker koji je stigao direktno iz NBA lige trebalo je da bude najveće pojačanje tima, ali se povredio i još uvijek nije zaigrao za Zvezdu.

Sada je u okviru događaja Evrolige "Bounce for Good" za "Sportklub" potvrdio da će za nedjelju ili dvije da bude na terenu.

"Očekujem da zaigram za sedam do 14 dana", rekao je Grejem, a prenosi "Sportklub". To znači da ga neće biti na meču sa Panatinaikosom, kao ni protiv Budućnosti u ABA ligi. Ipak za duplo kolo 11. i 13. novembra protiv Dubaija i Monaka bi mogao da bude u sastavu.

Ko je Devonte Grejem?

Ovaj 30-godišnji plejmejker odigrao je četiri godine na Kaznasu, a onda je izabran kao 34. pik od strane Atlante. Igrao je tri sezone za Šarlot, dvije za Nju Orleans i jednu za San Antonio Sparse u NBA ligi, a onda je godinu dana proveo u razvojnoj ligi prije dolaska u Crvenu zvezdu.