"Učio me da budem general na terenu": Novog lidera Zvezde pitali smo za slavnog učitelja, samo se nasmijao

Amerikanac Devonte Grejem došao je iz NBA lige u Zvezdu da postane njen lider. U intervjuu za MONDO pričao je o lekcijama koje je ponio sa sobom iz Sjedinjenih Država, sa koledža na kojem ga je trenirao Bil Self.

Izvor: MN Press/RONALD MARTINEZ / Getty images / Profimedia

Novi plejmejker Crvene zvezde Devonte Grejem (30) prvi put je ovog ljeta napustio NBA ligu i poslije sedam godina odabrao da u tridesetim gradi karijeri u Evropi. U intervjuu za MONDO, bivši "plej" Šarlota, Nju Orleansa, San Antonija i razvojnih timova Lejkersa i Portlanda odgovorio je na pitanje - otkud u Beogradu i Srbiji?

"Zbog košarke. Kada počneš da igraš košarku želiš da dođeš u NBA ligu. Ostvario sam to, odigrao nekoliko godina u NBA i mogao sam ili da sjedim kod kuće i da ne igram ili da dođem u Evroligi. Stvar je u ljubavi prema ovoj igri, bez obzira na to gdje sam. To je u suštini to."

Dakle, odabrao je da bude vođa umjesto neke uloge rezerviste.

"Tačno tako."

Na pitanje kako bi sebe predstavio navijačima Zvezde, rekao je da je igrač koji je u stanju da uradi sve što je potrebno za tim.

"Odrastao sam kao plejmejker, koji prije svega razmišlja da doda loptu saigračima. Izrastao sam potom u ulogu koja više bila poenterska. U srednjoj školi i na koledžu sam napredovao u tom smislu. I u odbrani mogu da pomognem sa strane pomoći i u napadu pokušavam da iskoristim šuteve kada sam slobodan."

"Bil me je učio košarkaške filozofije"

Izvor: MN PRESS

Kao bivši košarkaš poznatog koledža Kanzas, nastupao je za Džejhoukse pod vođstvom slavnog trenera Bila Selfa (62), dvostrukog NCAA šampiona.

Upitali smo ga i kako ga je ta saradnja oblikovala kao čovjeka i kao igrača - plejmejkera.

"To smo mi, generali na terenu, pokušavamo da vodimo igru, da je kontrolišemo, kao i njen ritam. Da budemo produžena ruku treneru na terenu. Uočio sam od Bila sve te velike košarkaške filozofije."

"Najveća lekcija od njega? Da budem svoj"

Izvor: Scott Winters/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Šta je najveća lekcija koju je naučio od Bila?

"Da budeš svoj i da iskoristiš maksimum svojih potencijala. Ako si lider, da budeš glasan sve vrijeme, bez obzira na to da li je dobro ili loše, ružno, da budeš ono što jesi, da bi ljudi oko tebe bili dobri. Ne možeš da promijeniš to što jesi jer se drugima možda to ne sviđa. Uvijek moraš da svoj talenat staviš na prvo mjesto."

Želja za ovu sezonu Devontea Grejema staje u jednu rečenicu: "Da ostanem zdrav".

Ako tako bude i ako bude bar približno na nivou na kojem se predstavio NBA fanovima u svojim najboljim danima, biće veoma zabavno pratiti ga ove sezone u crveno-bijelom.

Bil Self pravio MVP igrače i NBA šampione

Izvor: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia

Bil Self je trenirao Entrjua Viginsa, svojevremeno prvog "pika" na NBA draftu 2013, kao i MVP-a NBA lige Džoela Embida, koji je na istom draftu bio odabran kao treći. Takođe, njegov učenik je i borbeni košarkaš Denvera Kristijan Braun, koji je bio starter u Kanzasovom šampionskom timu iz 2022, a potom je naredne sezone osvojio i NBA titulu kraj Jokića.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!