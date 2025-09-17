"Kućim se da kao da ću zauvijek ostati ovdje": Čima Moneke najavio šta će donijeti Crvenoj zvezdi

Novi krilni košarkaš Zvezde najavio da će biti "najbolja verzija sebe" u crveno-bijelom.

Izvor: MN PRESS

Novi krilni košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke (29) priznao je u srijedu novinarima u hali "Aleksandar Nikolić" da uživa u Beogradu i da će navijači crveno-bijelih vidjeti njegovu najbolju verziju.

"Srećan sam i osjećam se kao kod kuće. Kao da učim svakog dana, ali već se osjećam komforno. Znam šta se očekuje od mene i znam šta ću svakodnevno donijeti timu.Kao tim idemo korak po korak, još gradimo autoritet i kako god da sada izgleda, izgledaće bolje u narednim mjesecima. Idemo korak po korak", kazao je Moneke novinarima, osvrnuvši se između redova i na ubjedljiv poraz protiv Pariza.

Šta će pružiti Zvezdi?

"Ko god me je gledao zna šta donosim - energiju, konstantnost, glad, strast, odbranu, kvalitet. Biću najbolja verzija sebe u svim tim stvarima i nadam se da ću 'inficirati' tim."

Priznao je Moneke da je imao dugo osjećaj da će doći u Beograd.

"Kada sam došao bilo je mnogo emocija, osjetio sam zadovoljstvo i osjećam da će posebne stvari da se događaju. Kao kod kuće sam. Život ovdje je mnogo bolji nego što sam mislio. Moja kuća je nevjerovatna. Osjećaj je kao kod kuće i radujem se odlasku kući, uređujem je kao da ću zauvijek živjeti ovdje. Osjećam se zaista dobro", dodao je Moneke kroz osmijeh.