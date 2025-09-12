Zvezda razbijena 37 razlike na pripremama: Pariz deklasirao crveno-bijele na Kipru

Crvena zvezda doživjela ubjedljiv poraz na pripremnom turniru na Kipru.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda doživjela je ubjedljiv poraz na Kipru od Pariza 70:107 (17:20, 10:31, 27:35, 16:21), u prvoj utakmici pripremnog turnira na Kipru. Značajno izmijenjeni tim Janisa Sferopulosa ni na trenutak nije mogao da parira rivalu iz Evrolige i sudeći prema prvom, katastrofalnom utisku, pred crveno-bijelima je mnogo rada ovog ljeta.

Samo u drugoj i trećoj četvrtini Parižani su ubacili nevjerovatnih 66 poena i to dovoljno oslikava kakav je bio pristup crveno-bijelih ovom meču, bez obzira na to što nisu igrali Nikola Kalinić, Čima Moneke i Ognjen Dobrić, koji je na kratkom odmoru poslije Eurobasketa.

Najefikasniji u Zvezdi bili su Semi Odželej sa 16 poena, Tajson Karter sa 11 i Hasijel Rivero sa 10, a jednocifreni su bili Dejan Davidovac sa sedam, kao i Ajzeja Kenan, Džordan Nvora i Devonte Grejem sa po pet.

Zvezda će na Kipru odigrati još jedan meč, a potom će otići na Krit, gdje će igrati na pripremnom turniru protiv Fenerbahčea, Olimpijakosa i Armanija. Nakon toga će na Superkupu u Beogradu učestvovati uz Dubai, CSKA i Zenit.

Crveno-bijeli su praktično od temelja napravili novi tim, jer su doveli NBA igrača Devonta Grejema, Hasijela Rivera (Makabi), Džordana Nvoru (Efes), Tajsona Kartera (Unikaha), Stefana Miljenovića (Megu), Semija Odželeja (Valensija), Ebuku Izundua (Galatasaraj), Čimu Monekea (Baskonija), Uroša Plavšića (Bešiktaš)...

Sa druge strane, klub su napustili Jago Dos Santos, Luka Mitrović, Branko Lazić, Nemanja Nedović (Monako), Rokas Gedraitis (Tenerife), Džon Braun (Australija), Miloš Teodosić (kraj karijere), Andrej Kostić (Kanzas Stejt)...

