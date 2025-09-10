"Trebalo je da nađu način da ga dovedu": Igor Rakočević žali zbog propuštene šanse i odlaska dvojice igrača

Legendarni Igor Rakočević dao je svoj komentar na novi roster KK Crvena zvezda.

Izvor: MN PRESS

KK Crvena zvezda je odradila veliki posao ovog ljeta. Igrački kadar je pretrpio velike promjene, ali tim izgubio na bazi srpskih igrača po kojoj je bio prepoznatljiv prethodnih godina. Njih predvode kapiten Ognjen Dobrić, Dejan Davidovac, Nikola Kalinić, Uroš Plavšić, Lazar Stojković, Stefan Miljenović i Ognjen Radošić. S druge strane, od stranaca se očekuje da naprave razliku i povedu tim Janisa Sferopulosa ka iskoraku u Evroligi. Na tu temu se oglasila legenda srpske košarke i kluba sa Malog Kalemegdana Igor Rakočević.

Grk će na raspolaganju imati novajlije Čimu Monekea, Tajsona Kartera, Hasijela Rivera, Ebuka Izundua, Džordana Nvoru, Semija Odželeja i Devontea Grejema. Tu su i starosjedioci Kodi Miler-Mekintajer, Ajzea Kenan i Džoel Bolomboj.

"Što se tiče ovogodišnjeg sastava, potpisani su neki dobri igrači, neki koji imaju veliki potencijal, ali nisu imali previče iskustva u evropskoj košarci i trebaće im vreme za adaptaciju na drugi način igre. Dosta će zavisiti od toga da li ce igrači sa individualnim kvalitetima koje imaju, moći da se uigraju dovoljno dobro između sebe i podrede timu", napisao je Rakočević.

Proslavljeni as smatra da je prioritet trebalo da bude ostanak Filipa Petruševa, kao i dolazak Marka Gudurića koji je nakon najbolje sezone u karijeri potpisao za Olimpiju iz Milana. Takođe, smatra da je nekadašnji kapiten Luka Mitrović imao još šta da pokaže u crveno-bijelom dresu.

"Novitet je da je napušten dugogodišnji koncept sa puno domaćih igrača koji je davao pristojan rezultat, a u nekim slučajevima bio blizu da napravi čak i odličan. Po mom ukusu, trebalo je naći načina da se potpišu i neki srpski odlični igrači, Gudurić koji je imao veliku želju da igra za svoj klub (istina, nije odigrao dobro Evropsko prvenstvo, ali je pokazao koliko moze na Fajnal-for utakmicama prošle godine), da ostane Luka Mitrović koji je izuzetno pametan i koristan igrač, a pogotovo Petrušev koji ima jedan od najvecih napadačkih potencijala u Evropi. Ovo je moje iskreno mišljenje, a svom matičnom klubu želim sve najbolje u ovoj sezoni, treba da pretenduje u najmanjem slučaju do TOP 8 najboljih ekipa", zaključio je Rakočević.