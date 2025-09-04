logo
"Da svuda grmi okolo i da Zvezda bude prva ponovo": Tomić se vratio, crveno-bijeli pokazali novi tim i dres

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Generalni menadžer Zvezde Milan Tomić govorio o ambicijama i ciljevima u sezoni 2025/26.

KK Crvena zvezda predstavila novi dres i tim za narednu sezonu Izvor: MONDO

KK Crvena zvezda predstavila je novi tim i novi dres na Malom Kalemegdanu, na "Zvezdanoj noći" na terenima crveno-bijelih.

Novi generalni menadžer Zvezde Milan Tomić vratio se u klub sedam godina od kada je kao trener vodio crveno-bijele do titule ABA lige i povratka u Evroligu. Rekao je da su trofeji i plasman u Top 8 Evrolige cilj za ovu sezonu.

"Poslije sedam godina vraćam se u Crvenu zvezdu, bio je dovoljan jedan poziv predsjednika Željka Drčelića da odlučim da se vratim", rekao je Tomić.

Promocija Crvene zvezde na Malom Kalemegdanu
Izvor: MONDO

"Ciljevi Crvene zvezde su poznati svake godine, imamo Kup, ABA ligu i Top 8 Evrolige. Svi znamo da će biti teška i naporna sezona, ali je moj plan da se napravi pozitivna energija, kako na terenu, tako i na tribinama. Na kraju krajeva, postoji i ona naša pjesma - da svuda grmi okolo i znate kako dalje ide, da naša Zvezda bude opet prva. Ekipa je spremna, rade dobro i svi se nadamo da ćemo ostvariti zacrtane ciljeve", dodao je on.

Top 8 je primarni cilj Zvezde

Uz fotografisanje sa timom i uz promociju rezervne, skroz crvene varijante dresova, prisutnima se obratio i trener Janis Sferopulos. Objavio je da su novi kapiteni Ognjen Dobrić i Dejan Davidovac i poželio je dobrodošlicu Milanu Tomiću u klub.

"Drago mi je da se Milan Tomić vratio u klub kojem pripada. Vjerujem se da će naša saradnja biti uspješna. Naši kapiteni u novoj sezoni su Dobrić i Davidovac, ovdje su najduže", rekao je Sferopulos.

Sferopulos je rekao da je plasman u Top 8 Evrolige primarni cilj crveno-bijelih. "Počinjemo ovu godinu sa velikim ambicijama. Znam da počev od svih prisutnih, svi osjećaju velika očekivanja. Naši ciljevi sigurno moraju da budu veći nego prošle sezone. U Evroligi smo napravili jedan korak više i ušli u plej-in, ove godine želimo u plej-of. To je naš osnovni cilj.

Primarno će biti da se borimo, takmičenje će biti teže sa 20 timova, biće više utakmica, ali imamo veoma dobar sastav i na tome želim da zahvalim prije svega predsjedniku Željku Drčeliću, svim članovima upravnog odbora i menadžmentu kluba", dodao je Sferopulos.

Pogledajte novi tim i novi dres Zvezde, predstavljen na Malom Kalemegdanu:

Zvezdan Terzić i Marina Maljković na Kalemegdanu

Generalni direktor FK Crvena zvezda Zvezdan Terzić prisustvovao je sa saradnicima svečanosti na Kalemegdanu, kao i ženski košarkaški tim Zvezde na čelu sa novim trenerom Marinom Maljković.

U prisustvu svih prvotimaca, članova stručnog štaba, prijatelja kluba, predstavnika medija i navijača, Zvezda je ovim događajem i simbolično započela novu sezonu.

