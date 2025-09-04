"Da svuda grmi okolo i da Zvezda bude prva ponovo": Tomić se vratio, crveno-bijeli pokazali novi tim i dres

Generalni menadžer Zvezde Milan Tomić govorio o ambicijama i ciljevima u sezoni 2025/26.

KK Crvena zvezda predstavila je novi tim i novi dres na Malom Kalemegdanu, na "Zvezdanoj noći" na terenima crveno-bijelih.

Novi generalni menadžer Zvezde Milan Tomić vratio se u klub sedam godina od kada je kao trener vodio crveno-bijele do titule ABA lige i povratka u Evroligu. Rekao je da su trofeji i plasman u Top 8 Evrolige cilj za ovu sezonu.

"Poslije sedam godina vraćam se u Crvenu zvezdu, bio je dovoljan jedan poziv predsjednika Željka Drčelića da odlučim da se vratim", rekao je Tomić.

Promocija Crvene zvezde na Malom Kalemegdanu

"Ciljevi Crvene zvezde su poznati svake godine, imamo Kup, ABA ligu i Top 8 Evrolige. Svi znamo da će biti teška i naporna sezona, ali je moj plan da se napravi pozitivna energija, kako na terenu, tako i na tribinama. Na kraju krajeva, postoji i ona naša pjesma - da svuda grmi okolo i znate kako dalje ide, da naša Zvezda bude opet prva. Ekipa je spremna, rade dobro i svi se nadamo da ćemo ostvariti zacrtane ciljeve", dodao je on.

Top 8 je primarni cilj Zvezde

Uz fotografisanje sa timom i uz promociju rezervne, skroz crvene varijante dresova, prisutnima se obratio i trener Janis Sferopulos. Objavio je da su novi kapiteni Ognjen Dobrić i Dejan Davidovac i poželio je dobrodošlicu Milanu Tomiću u klub.

"Drago mi je da se Milan Tomić vratio u klub kojem pripada. Vjerujem se da će naša saradnja biti uspješna. Naši kapiteni u novoj sezoni su Dobrić i Davidovac, ovdje su najduže", rekao je Sferopulos.

Sferopulos je rekao da je plasman u Top 8 Evrolige primarni cilj crveno-bijelih. "Počinjemo ovu godinu sa velikim ambicijama. Znam da počev od svih prisutnih, svi osjećaju velika očekivanja. Naši ciljevi sigurno moraju da budu veći nego prošle sezone. U Evroligi smo napravili jedan korak više i ušli u plej-in, ove godine želimo u plej-of. To je naš osnovni cilj.

Primarno će biti da se borimo, takmičenje će biti teže sa 20 timova, biće više utakmica, ali imamo veoma dobar sastav i na tome želim da zahvalim prije svega predsjedniku Željku Drčeliću, svim članovima upravnog odbora i menadžmentu kluba", dodao je Sferopulos.

Pogledajte novi tim i novi dres Zvezde, predstavljen na Malom Kalemegdanu:

Zvezdan Terzić i Marina Maljković na Kalemegdanu

Generalni direktor FK Crvena zvezda Zvezdan Terzić prisustvovao je sa saradnicima svečanosti na Kalemegdanu, kao i ženski košarkaški tim Zvezde na čelu sa novim trenerom Marinom Maljković.

U prisustvu svih prvotimaca, članova stručnog štaba, prijatelja kluba, predstavnika medija i navijača, Zvezda je ovim događajem i simbolično započela novu sezonu.