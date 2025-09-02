"Nisam bio svjestan da ste tako jaki": Aco Petrović javno prozvao Zvezdu zbog MVP-a

Aco Petrović nezadovoljan što njegov igrač iz reprezentacije Brazila, omaleni Jago dos Santos, nema mjesta u Crvenoj zvezdi.

Izvor: Federico Pestellini / imago sportfotodienst / Profimedia/ MN Press

Brazil je osvojio Amerikup pošto je u finalu srušio Argentinu (55:47), a blistao je Jago dos Santos koji je ubacio 14 poena i zato je s razlogom ponio "MVP" priznanje. Ipak, to nije dovoljno da zadrži status u Crvenoj zvezdi koja ga je prije nekoliko dana precrtala i poručila mu da traži novu sredinu, što je i te kako zasmetalo Jagu.

I nije jedini, naljutio se i selektor Brazila Aco Petrović koji je na Tviteru "pecnuo" Crvenu zvezdu i njeno poslovanje, pošto ne može da se otme utisku da je Jago dos Santos odličan košarkaš.

Moram priznati da još uvijek nisam svjestan, koliko je Crvena Zvezda jaka za slijedeću sezonu, kada je u mogućnosti da otpusti MVP AmeriCupapic.twitter.com/H7TqlqAI0k — Aleksandar Petrović (@petrov_aco)September 2, 2025



"Moram priznati da još uvijek nisam svjestan koliko je Crvena zvezda jaka za sljedeću sezonu, kada je u mogućnosti da otpusti MVP Amerikupa", napisao je Petrović na društvenim mrežama i time je pokrenuo diskusiju sa navijačima crveno-bijelih koji nisu svi saglasi s odlukom kluba.

"Ja sam samo potvrdio jačinu Crvene zvezde kroz otpuštanje Jaga. Nema smisla da vi tumačite moje riječi", dodao je jednom od navijača koji je rekao da je Jago pokazao "limitiranost" prošle sezone.

Jago dos Santos je dvije sezone bio u Zvezdi i u Evroligi je prosječno bilježio 7,3 poena, 3,5 asistencija i 1,7 skokova po meču.