Šerif Endiaje odlazi u tim iz Lige šampiona? Ovakav transfer Zvezdinog napadača niko nije očekivao

Crvena zvezda neće pustiti Šerifa Endiajea ispod cijene, a pitanje je da li Karabag može to da plati.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda u finišu prelaznog roka završava transfer veznog fudbalera Tomasa Hendela, ali to možda ne bude jedini posao. Navodno, napadač Šerif Endiaje i dalje bi mogao da napusti redove aktuelnog šampiona Srbije, a da se ponovo oproba u Ligi šampiona. Za njegove usluge zainteresovan je Karabag, jedan od najslabijih timova u ovosezonskom društvu najboljih timova Evrope.

Kako prenosi portal "Azeri sport", Karabag je zainteresovan da u svoje redove dovede baš napadača Crvene zvezde. Najveći problem ekipi iz Azerbejdžana predstavlja obeštećenje, koje ni u jednom scenariju ne bi bilo malo. Zvezda je svjesna vrijednosti Šerifa Endiajea, pa ga sigurno ne bi ispod cijene pustila da napusti klub.

Sa druge strane, Karabag nikada u klupskoj istoriji nije izdvojio više od 1,3 miliona evra za neko pojačanje. Takva ponuda ne bi zainteresovala čelnike Zvezde čak ni da sednu za pregovarački sto, a jasno je da bi Karabag morao da ponudi nekoliko miliona više od svog rekorda za Senegalca.

Crvena zvezda je svojevremeno platila Šerifa čak 4.000.000 Adana Demisporu. Iako se kod Baraka Bahara nije najbolje snašao, Šerif Endiaje je silno napredovao u Zvezdi. Najzaslužniji za to je Vladan Milojević koji mu je "našao žicu", pa je snažni napadač postao najvažniji igrač tima. Do sada je odigrao 88 mečeva za Zvezdu, uz učinak od 39 golova i 12 asistencija. Osvojio je dvije titule u Superligi, dva Kupa Srbije i po jednom bio najbolji strijelac u oba takmičenja.

Ukoliko bi Zvezda u finišu prelaznog roka prodala Šerifa Endiajea, Vladan Milojević će ostati bez jednog od najvažnijih igrača u timu. Naravno, i dalje će imati dobre opcije u napadu - pored starosjedioca Bruna Duartea tu je novajlija Marko Arnautović, ali i izuzetno talentovani Aleksa Damjanović (16) koji je već dobio šansu u prvom timu.