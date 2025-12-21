Otpisan na šest nedjelja: Partizanu stigle vijesti iz Španije

Košarkaš Barselone Vil Klajburn provešće van terena mjesec i po dana.

Jedan od najboljih košarkaša Barselone Vil Klajburn pauziraće šest nedjelja zbog povrede mišića lijeve noge. Katalonci su sve potvrdili u zvaničnom saopštenju pred utakmicu sa Huventudom u španskom prvenstvu.

Ovo je veliki hendikep za španski tim, a Klajburn je peh doživio tokom istorijske utakmice sa Baskonijom u 17. kolu Evrolige. Ipak, ono što su dobre vijesti za Barselonu je to što se Jan Veseli oporavio od povrede skočnog zgloba i vratiće se na teren poslije nedjelju dana pauze.

Tako će Klajburn propustiti utakmicu sa Partizanom 9. januara koja se igra u "Blaugrani", a upravo je on bio "koban" po crno-bijele u prvom okršaju ove sezone u Beogradskoj areni.

Tada je trojkom sa deset metara donio veliko slavlje Kataloncima koji trenutno zauzimaju drugu poziciju na tabeli Evrolige. Nakon dolaska Ćavija Paskvala na klupu, Barselona praktično ne zna za poraz i trenutno je jedan od najopasnijih timova, što nije bio slučaj na početku sezone.

