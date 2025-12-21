logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Otpisan na šest nedjelja: Partizanu stigle vijesti iz Španije

Otpisan na šest nedjelja: Partizanu stigle vijesti iz Španije

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Košarkaš Barselone Vil Klajburn provešće van terena mjesec i po dana.

Vil Klajburn ne igra šest nedjelja Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Jedan od najboljih košarkaša Barselone Vil Klajburn pauziraće šest nedjelja zbog povrede mišića lijeve noge. Katalonci su sve potvrdili u zvaničnom saopštenju pred utakmicu sa Huventudom u španskom prvenstvu.

Ovo je veliki hendikep za španski tim, a Klajburn je peh doživio tokom istorijske utakmice sa Baskonijom u 17. kolu Evrolige. Ipak, ono što su dobre vijesti za Barselonu je to što se Jan Veseli oporavio od povrede skočnog zgloba i vratiće se na teren poslije nedjelju dana pauze.

Izvor: Ruben De La Rosa/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tako će Klajburn propustiti utakmicu sa Partizanom 9. januara koja se igra u "Blaugrani", a upravo je on bio "koban" po crno-bijele u prvom okršaju ove sezone u Beogradskoj areni.

Tada je trojkom sa deset metara donio veliko slavlje Kataloncima koji trenutno zauzimaju drugu poziciju na tabeli Evrolige. Nakon dolaska Ćavija Paskvala na klupu, Barselona praktično ne zna za poraz i trenutno je jedan od najopasnijih timova, što nije bio slučaj na početku sezone.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan KK Barselona košarka Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC