Oglasio se agent Džabarija Parkera: Otkrio šta se dešava u timu Partizana

Košarkaš Partizana Džabari Parker i dalje izaziva veliko interesovanje - kakav je njegov status, da li će ostati u timu, kada će konačno proigrati na očekivanom nivou?

Situacija u Partizanu daleko je od sjajne, a o odnosu igrača, navijača i trenera sve glasnije se govori. Ponajviše se govori o Džabariju Parkeru njegovom ostanku u Partizanu, a sada je oglasio i Nikos Lotsos, agent bivšeg košarkaša Barselone, koji je otkrio da ne postoje razgovori sa drugim "stranama" mimo Parnog valjka.

"U ovom trenutku ne postoje razgovori o Džabariju između mene i mojih američkih partnera s jedne strane i Partizanovog menadžmenta s druge. Igrač je profesionalan, radi i nastoji da pomogne timu više", kaže za Sport klub Nikos Lotsos.

Ogromnu pažnju javnosti privukla je i rasprava trenera Mirka Ocokoljića i Džabarija Parkera. Na dešavanja iz Kaunasa osvrt je dao i Lotsos.

"Mislim da je bolje da to ne komentarišemo. Smatram da svi treba da ostanu mirni i da nastave da rade kako bi tim zaigrao bolje", dodao je Parkerov agent.

A, šta ako dođe Penjaroja? Džabari Parker je svojevoljno napustio Barselonu iako je tamo bio jedan od najboljih igrača. Već se spominjalo da odnos trenera kluba iz Katalonije Đoana Penjaroje i Parkera nije sjajan, a nešto slično posvjedočio je i jedan od španskih novinara. "Nikada nisam razgovarao sa Đoanom o tome, ali jesam sa drugim zaposlenima u Barseloni - prema njihovim riječima, nisu imali dobar odnos. Uzmi u obzir da je Džabari otišao iako je bio drugi strijelac i jedan od najvažnijih igrača tima. Nešto se definitivno desilo, ali prvih godinu i po dana su sarađivali dobro", rekao nam je jedan od novinara koji je dobro upućen u dešavanja u katalonskom klubu, istom mediju.

Jasno je da će situacija u Partizanu morati da se riješi, ali ostaje pitanje kako? Crno-bijeli u ponedjeljak gostuju Krki u 11. kolu ABA lige, a poslije dva bolna poraza u Evroligi. U oba meča Partizan je izgledao užasno, osim loših odluka i loše igre, jasno se mogla primijetiti i bezvoljnost igrača da pokažu borbu za grb koji brane.

Šta se dogodilo između Parkera i Ocokoljića

Razgovor trener Mirka Ocokoljića i Džabarija Parkera privukao je veliku pažnju.

"Kao i uvijek, to je normalno u odnosu igrača i trenera. Košarkaške stvari su u pitanju. Mogu da kažem da očekujemo više od Parkera, to je sve što mogu da kažem", pokušao je Ocokoljić da spusti tenzije.

Potom je uslijedilo novo pitanje zbog toga što nije skočio za "mrtvu" loptu, pitali su ga da li je to možda neka vrsta protesta Džabarija.

"Mislim da je to pitanje koje treba njemu da postavite. On je košarkaš, kao i svi u timu. Očekujemo od igrača da pokušaju da daju maksimum. Večeras nije bio samo on, već cijeli tim. Imam i ja odgovornost. Možda nisam dovoljno dobro pripremio tim. Svi snosimo dio odgovornosti."

