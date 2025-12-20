Džabari Parker se umalo potukao s navijačima? Drama poslije debakla Partizana u Litvaniji

Bilo je burno poslije utakmice Partizana i Žalgirisa i navodno je umalo došlo do tuče Džabarija Parkera i navijača crno-bijelih.

Izvor: MN PRESS

Džabari Parker umalo se potukao sa navijačima Partizana nakon debakla protiv Žalgirisa, piše "Kurir". Pred polijetanje čartera iz Kaunasa za Srbiju došlo je do tenzija na aerodromu kada su navijači imali šta da poruče svojim igračima, poslije čega je došlo do konflikta i umalo tuče Džabarija Parkera sa Grobarima.

Najplaćeniji i vjerovatno najslabiji igrač Partizana ove sezone je i protiv Žalgirisa odigrao loš meč i čitavo drugo poluvrijeme nije ni ulazio u igru, sve zbog toga što nije želio ni da skoči za "mrtvu loptu" poslije čega ga je Mirko Ocokoljić poslao na klupu.

Pogledajte 00:42 Džabari Parker neće da skoči na loptu Izvor: Printscreen/Arena sport Izvor: Printscreen/Arena sport

Kako su primijetili Litvanci, poslije toga je bilo i "varnica" između Parkera i Ocokoljića, o čemu je trener Partizana i pričao poslije utakmice: "Kao i uvijek, to je normalno u odnosu igrača i trenera. Košarkaške stvari su u pitanju. Mogu da kažem da očekujemo više od Parkera, to je sve što mogu da kažem", rekao je i dodao da Amerikanac kaže zašto nije skočio.

"Mislim da je to pitanje koje treba njemu da postavite. On je košarkaš, kao i svi u timu. Očekujemo od igrača da pokušaju da daju maksimum. Večeras nije bio samo on, već cijeli tim. Imam i ja odgovornost. Možda nisam dovoljno dobro pripremio tim. Svi snosimo dio odgovornosti", poručio je Ocokoljić svom košarkašu koji je prethodno presjedio cijeli meč u Beogradu protiv Virtusa i nije dobro reagovao na "klupiranje".

Podsjetimo, Partizan je izgubio 41 razlike u Kaunasu i to je jedan od najtežih poraza crno-bijelih u istoriji, poslije kog su nastavili da tonu na tabeli Evrolige gdje imaju tek 6-11.