Trener Partizana se svađao sa Parkerom usred meča!

Partizan se obrukao u Kaunasu i izgubio od Žalgirisa (109:68). Džabari Parker napravio je haos na utakmici, odbio je da skoči za "mrtvu loptu", poslije čega je izašao iz igre, a na parketu je proveo 7:27. Kada ga je izveo iz igre, Mirko Ocokoljić je imao raspravu sa njim koja nije mogla da se vidi na TV ekranima, a koju su primijetili litvanski novinari koji su to pitali trenera na konferenciji. Pitali su ga šta je rečeno u toj žustroj raspravi, svađi, kako su je oni okarakterisali.

"Kao i uvijek, to je normalno u odnosu igrača i trenera. Košarkaške stvari su u pitanju. Mogu da kažem da očekujemo više od Parkera, to je sve što mogu da kažem", pokušao je Ocokoljić da spusti tenzije.

Potom je uslijedilo novo pitanje zbog toga što nije skočio za tu loptu, pitali su ga da li je to možda neka vrsta protesta Džabarija.

"Mislim da je to pitanje koje treba njemu da postavite. On je košarkaš, kao i svi u timu. Očekujemo od igrača da pokušaju da daju maksimum. Večeras nije bio samo on, već cijeli tim. Imam i ja odgovornost. Možda nisam dovoljno dobro pripremio tim. Svi snosimo dio odgovornosti."

Da li ostaje trener?

Jedno od pitanja za šefa struke crno-bijelih bilo je i da li će ostati na klupi Partizana. Pošto se dosta priča o dolasku Đoana Penjaroje.

"Stvarno ne znam. Iskreno. Sljedeće nedjelje ćemo razgovarati o tome."

"Moramo da vidimo šta dalje"

I na konferenciji je Ocokoljić ponovio da je razočaran prikazanim na parketu.

"Čestitam Žalgirisu na dobroj igri, njihovom treneru, uradili su dobar posao. U isto vrijeme moram da kažem da nisam očekivao ovakav meč. Očekivao sam reakciju igrača poslije poraza od Virtusa. Zašto se nije desilo? Analiziraćemo i vidjećemo šta dalje. Odigrali smo loše. Ne znam šta više da kažem", počeo je Ocokoljić.

Litvanski novinar pitao ga je i kakav to korak ekipa treba da napravi da bi krenula da pobjeđuje.

"Iskreno, mislim da je prvo potrebno da sjednemo zajedno i da pričamo. Ne pričam samo o treneru i igračima, već i o ljudima iz kluba. Da vidimo naredne korake. Da ih poguramo. Nemam prave riječi, ali je neprihvatljivo da se ovako odigra. Moramo da nađemo način da ih poguramo. Neke mečeve prije desetak dana smo dobro odigrali, moramo tako da igramo", zaključio je Ocokoljić.

