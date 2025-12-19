logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Trener Partizana se svađao sa Parkerom usred meča!

Trener Partizana se svađao sa Parkerom usred meča!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Mirko Ocokoljić otkrio je i šta se dogodilo na terenu kada je došlo do rasprave između njega i Džabarija Parkera. Nastavlja se haos u Partizanu...

Mirko Ocokoljić se svađao sa Džabarijem Parkerom Izvor: MN PRESS

Partizan se obrukao u Kaunasu i izgubio od Žalgirisa (109:68). Džabari Parker napravio je haos na utakmici, odbio je da skoči za "mrtvu loptu", poslije čega je izašao iz igre, a na parketu je proveo 7:27. Kada ga je izveo iz igre, Mirko Ocokoljić je imao raspravu sa njim koja nije mogla da se vidi na TV ekranima, a koju su primijetili litvanski novinari koji su to pitali trenera na konferenciji. Pitali su ga šta je rečeno u toj žustroj raspravi, svađi, kako su je oni okarakterisali.

"Kao i uvijek, to je normalno u odnosu igrača i trenera. Košarkaške stvari su u pitanju. Mogu da kažem da očekujemo više od Parkera, to je sve što mogu da kažem", pokušao je Ocokoljić da spusti tenzije.

Pogledajte

00:42
Džabari Parker neće da skoči na loptu
Izvor: Printscreen/Arena sport
Izvor: Printscreen/Arena sport

Potom je uslijedilo novo pitanje zbog toga što nije skočio za tu loptu, pitali su ga da li je to možda neka vrsta protesta Džabarija.

"Mislim da je to pitanje koje treba njemu da postavite. On je košarkaš, kao i svi u timu. Očekujemo od igrača da pokušaju da daju maksimum. Večeras nije bio samo on, već cijeli tim. Imam i ja odgovornost. Možda nisam dovoljno dobro pripremio tim. Svi snosimo dio odgovornosti."

Da li ostaje trener?

Jedno od pitanja za šefa struke crno-bijelih bilo je i da li će ostati na klupi Partizana. Pošto se dosta priča o dolasku Đoana Penjaroje.

"Stvarno ne znam. Iskreno. Sljedeće nedjelje ćemo razgovarati o tome."

"Moramo da vidimo šta dalje"

I na konferenciji je Ocokoljić ponovio da je razočaran prikazanim na parketu.

"Čestitam Žalgirisu na dobroj igri, njihovom treneru, uradili su dobar posao. U isto vrijeme moram da kažem da nisam očekivao ovakav meč. Očekivao sam reakciju igrača poslije poraza od Virtusa. Zašto se nije desilo? Analiziraćemo i vidjećemo šta dalje. Odigrali smo loše. Ne znam šta više da kažem", počeo je Ocokoljić.

Litvanski novinar pitao ga je i kakav to korak ekipa treba da napravi da bi krenula da pobjeđuje.

"Iskreno, mislim da je prvo potrebno da sjednemo zajedno i da pričamo. Ne pričam samo o treneru i igračima, već i o ljudima iz kluba. Da vidimo naredne korake. Da ih poguramo. Nemam prave riječi, ali je neprihvatljivo da se ovako odigra. Moramo da nađemo način da ih poguramo. Neke mečeve prije desetak dana smo dobro odigrali, moramo tako da igramo", zaključio je Ocokoljić.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mirko Ocokoljić KK Partizan Evroliga KK Žalgiris Džabari Parker

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC