Zbog ovog poteza Džabari Parker više nije igrao za Partizan

Zbog ovog poteza Džabari Parker više nije igrao za Partizan

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Džabari Parker nije odigrao ni sekund za Partizan u drugom poluvremenu utakmice protiv Žalgirisa, a razlog je to što neće da skoči ni u borbi za "mrtvu loptu". Pogledajte taj detalj sa utakmice u Kaunasu.

Džabari Parker nije htio da skoči za loptu Izvor: TV Arena sport

KK Partizan je protiv Žalgirisa u Kaunasu doživio jedan od svojih najtežih poraza u istoriji (109:68), a i na tom meču je malu minutažu imao Džabari Parker. Najplaćeniji košarkaš u redovima crno-bijelih je u prvom poluvremenu na parketu proveo samo sedam i po minuta, dok u drugom nije igrao ni sekund.

Ušao je u igru u posljednjim sekundama prve četvrtine i izašao je sredinom druge, da bi ga potom Mirko Ocokoljić "zalijepio" za klupu. Zvanično još nismo čuli zbog čega, ali može da se nasluti.

Džabari Parker je na oko tri minuta do kraja poluvremena trebalo da skače sa Ignasom Brazdejkisom nakon dosuđene "mrtve lopte", kada se bukvalno nije odlijepio od parketa. Litvanac je lako došao do lopte i povukao je kontru svoje ekipe, poslije čega je Parker izveden iz igre i više nije ulazio. Pogledajte taj potez Džabarija Parkera:

Pogledajte

00:42
Džabari Parker neće da skoči na loptu
Izvor: Printscreen/Arena sport
Izvor: Printscreen/Arena sport

Za pomenutih sedam i po minuta na parketu uputio samo jedan šut ka košu i promašio je, a imao je i jedan skok i jednu izgubljenu loptu. Pokušavali su saigrači da ga traže na niskom postu, ali nisu u tome bili pretjerano uspješni.

Uz to je domaći tim dolazio do lakih poena preko njega, mada realnost je da ni njegovi saigrači nisu bili pretjerano aktivni i dobri u odbrani ni u prvom meču ni u cijelom drugom dijelu, tako da su svi odigrali ispod svog nivoa i dozvolili su da Partizan doživi bruku u Litvaniji. 

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

